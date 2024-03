Con el programa de IA Midjourney los usuarios no podrán crear imágenes de Biden y Trump de cara a elecciones de noviembre

WASHINGTON- Tiendo en cuenta que las campañas actualmente se encuentran a toda marcha, llegó el momento de “ponernos firmes con las cosas relacionadas con las elecciones por un tiempo”, expresó David Holz, director general de Midjourney, a varios cientos de usuarios del servicio durante un evento digital.

Así mismo, Holz precisó que “esto de la moderación es un poco difícil”, sin dar una explicación sobre los cambios que se introdujeron en las políticas del servicio, no obstante explicó que esta mida es temporal y tiene como propósito dificultar que se pueda abusar de la herramienta.

TE PUEDE INTERESAR: Chatbots ofrecen respuestas imprecisas y engañosas sobre elecciones en Estados Unidos, según un estudio

En un intento de verificar los cambios llevados por la empresa, periodistas de la Agencia The Associated Press, decidieron poner a prueba la nueva política de Midjourney, solicitándole que creara una imagen de “Trump y Biden estrechándose la mano en la playa” sin embargo, les apareció una advertencia de “Instrucción prohibida detectada”. Cuando tomaron la decisión de realizar un segundo intento se elevó la advertencia y les apareció un mensaje que decía: “Ha activado una alerta de abuso”.

MIDJOURNEY

Esta pequeña empresa, que sólo cuenta con 11 empleados, de acuerdo su sitio web y tiene su sede en San Francisco, California surgió el 12 de julio de 2022, hasta ahora ha guardado silencio en lo que se refiere al debate actal en cuanto a cómo las herramientas de IA generativa podrían incrementar la desinformación electoral en todo el mundo.

Por otra parte, Midjourney fue el único desarrollador de una de las principales herramientas de generación de imágenes que decidió no unirse en febrero pasado a un accuerdo de la industria tecnológica para con el fin de combatir las imágenes falsas que son creadas usando la IA con el objeivo de engañar deliberadamente a los votantes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Pueden los populistas conservadores latinoamericanos motivar el voto hispano en Estados Unidos?

En este sentido, Holz respondió “realmente no me importa el discurso político”, y continuó explicando el director general de Midjourney que “ese no es el propósito de Midjourney. No me interesa mucho. Dicho eso, tampoco quiero dedicar todo mi tiempo a vigilar el discurso político. Así que vamos actuar con firmeza en ello un poco”.