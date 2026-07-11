Preocupa que surcoreanos que están pasando por un duelo soliciten videos de parientes muertos creados con IA

SEÚL- Cuando quiso hacerle un regalo a su padre, que sacrificó mucho para criarlo al ser padre soltero, Lee Geon Hui se decidió por una idea inusual: un mensaje de video animado con IA de su difunto abuelo, a quien su padre extraña profundamente. Lee, de 28 años, escribió un mensaje y contrató en diciembre a la empresa tecnológica Vaice, con sede en Seúl, para hacer un breve videoclip que mostrara una imagen digital de su abuelo pronunciándolo. El personaje virtual llamó a su padre “mi hijo más preciado”, y se disculpó por haberle hecho ayudar con el trabajo en la granja cuando era niño y por haberse opuesto a la decisión de su hijo de convertirse en peluquero.

“Mi padre dijo que no vería el video. Pero luego lo vio, y derramó lágrimas. Así que me sentí recompensado”, expresó Lee, un empleado de oficina. “Escribí el guion... porque era lo que de verdad quería decirle a mi padre”. Un número creciente de surcoreanos con experiencia en la creación digital está experimentando con la capacidad de la inteligencia artificial para producir recreaciones en video de los muertos: varias startups ofrecen videos con recreaciones de seres queridos producidas por IA, mientras que programas de televisión han presentado versiones creadas con IA de estrellas del pop y actores fallecidos. Esta industria emergente está generando esperanzas, pero también preocupaciones. Algunos sostienen que la práctica puede consolar a las personas en duelo, pero otros afirman que suscita espinosas preguntas éticas, psicológicas y jurídicas. “Es un arma de doble filo, porque trata con emociones humanas”, expresó Yong Man Ro, experto en IA del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea. “A medida que las tecnologías de IA pasan a formar parte de la vida de las personas, también pueden traer consigo experiencias culturales y conmociones que nunca hemos vivido”. MUCHOS CLIENTES QUIEREN VERSIONES CON IA DE SUS PADRES FALLECIDOS El director general de Vaice, Jeongu Won, dijo que su empresa atiende a unos 300 clientes al mes, principalmente personas de poco más de 40 y 50 años que quieren videos de sus padres fallecidos. Otros solicitan videos de abuelos muertos para dárselos de regalo a sus propios padres.

Won explicó que su compañía necesita unas cuantas fotos y breves muestras de voz del fallecido para crear una imagen similar. Un video básico de entre tres y cinco minutos cuesta 600 mil wones (390 dólares), indicó. Muchos clientes reproducen esos videos con IA cuando sus familiares se reúnen para rituales en honor de sus seres queridos o durante importantes festividades coreanas, comentó Won, y añadió que por lo general sus clientes escriben los guiones. Won dijo que la mayoría de los clientes añaden las palabras “Te quiero”, y algunos mencionan arrepentimientos por conflictos no resueltos con sus padres fallecidos y el deseo de superarlos. El abuelo de Lee murió inesperadamente en un accidente automovilístico antes de que él naciera, y Lee dijo que sentía que su padre lamentaba no haber podido mostrarle a su abuelo que le iba bien como peluquero y que tiene un hijo.

“No sé mucho sobre mi abuelo. Pero cuando vi las lágrimas correr por el rostro de mi padre, me emocioné un poco al darme cuenta de que mi padre todavía lo extraña”, manifestó Lee. LA TECNOLOGÍA DE DUELO CON IA SUSCITA PREOCUPACIONES POR CUESTIONES ÉTICAS Cuando JL Standard lanzó un servicio similar hace cinco años, contó la ejecutiva de la empresa Choi Yu Ha, algunos posibles clientes en duelo lo recibieron con desconfianza porque temían que reactivara su dolor. Pero la aceptación de la tecnología de duelo con IA se está extendiendo, impulsada por celebridades fallecidas que hacen apariciones simuladas en televisión. Won afirma que no ha escuchado a ningún cliente decir que su producto haya hecho que su duelo sea más difícil de sobrellevar. Pero observadores advierten que hacer simulaciones de los muertos suscita preguntas éticas y podría poner en riesgo a algunas personas vulnerables si difumina la línea entre la realidad y el mundo virtual. Choung Wan, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Kyung Hee de Seúl, dijo que se necesitan con urgencia leyes para proteger la dignidad y otros derechos de los fallecidos. Deberían prohibir la creación de una versión generada por IA de una persona muerta si esa persona se opuso a ella antes de fallecer, sostuvo, y establecer límites claros al uso comercial de las imágenes y voces de las personas. LAS PREGUNTAS PODRÍAN VOLVERSE MÁS COMPLICADAS Los expertos dicen que las cuestiones éticas podrían ser mucho más difíciles de gestionar si se mira hacia la posibilidad de los llamados “griefbots” o “deathbots”, que simulan conversaciones bidireccionales entre personas en duelo y versiones de seres queridos fallecidos creadas con IA. Las startups ya están experimentando con productos de ese tipo.