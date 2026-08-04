El camino de Trump para reabrir el estrecho de Ormuz podría pasar por Omán

Si bien Teherán rechazó públicamente la afirmación de Trump de que se están llevando a cabo conversaciones entre Estados Unidos e Irán, los funcionarios iraníes dijeron que están en intensas negociaciones con el vecino Omán sobre el futuro de la estrecha ruta marítima que transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y que se ha convertido en el principal foco de tensión en el creciente enfrentamiento.

Irán afirma que no está negociando con Estados Unidos, pero sí está hablando con otro país que podría lograr uno de los mayores objetivos de política exterior del presidente Trump : la reapertura del estrecho de Ormuz.

Si Mascate logra negociar un acuerdo, el presidente podría conseguir la reapertura de la ruta marítima más importante del mundo sin necesidad de reunirse directamente con Irán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, confirmó que las negociaciones de Teherán con Omán se centran en restablecer el tráfico marítimo comercial a través del estrecho.

“Para evitar malentendidos, es importante aclarar de qué tratan las negociaciones actuales y con quién se están llevando a cabo. En este momento no estamos negociando con Estados Unidos”, afirmó.

“Nuestras negociaciones se están llevando a cabo con Omán y se centran en alcanzar un acuerdo sobre una ruta que garantice el paso seguro de los buques a través del estrecho de Ormuz”, añadió.

Pero incluso si se llega a un acuerdo, Irán afirma que solo sería temporal a menos que cese lo que él denomina la “agresión” estadounidense.

“Mientras continúen las provocaciones de Estados Unidos, mientras continúe el bloqueo marítimo iraní, mientras continúe la agresión militar estadounidense contra Irán y sus aliados, no habrá ningún cambio [permanente] en... Ormuz”, dijo Baghaei.

Sin embargo, alcanzar incluso un acuerdo temporal que Irán aceptara podría resultar complicado , ya que Omán se ha alineado repetidamente con Estados Unidos en que la vía marítima debe estar abierta a todos.

El Wall Street Journal informó la semana pasada que los negociadores iraníes y omaníes han estado trabajando para alcanzar un acuerdo que permita reanudar el transporte marítimo comercial, aunque persisten importantes desacuerdos sobre las tarifas de tránsito y las normas que rigen el paso de los buques. Un funcionario estadounidense declaró al periódico que Washington mantiene un estrecho contacto con los mediadores a pesar del formato indirecto.

En un comunicado del 14 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán describió su papel como una “cooperación transparente y neutral con todas las partes” destinada a restablecer la libertad de navegación a través del estrecho, respetando al mismo tiempo el derecho marítimo internacional.

Las últimas conversaciones se producen después de que Omán e Irán crearan en junio un grupo de trabajo conjunto para negociar la navegación, los servicios marítimos y la gestión futura del estrecho, comprometiéndose a mantener la vía marítima como una ruta “segura y abierta” para el transporte marítimo internacional.

El mayor obstáculo ahora parece ser el control de las rutas marítimas.

Según Baghaei, Omán ha rechazado la propuesta preferida de Irán de reducir el tráfico comercial a un único corredor de entrada y salida.

“El problema en Ormuz no se ha resuelto debido al desacuerdo entre Irán y Omán”, afirmó.

“Las negociaciones se basaron en el hecho de que la ruta del sur pasa por aguas de Omán y la ruta del norte pasa por aguas de Irán , y se transformará en una ruta intermedia que atenderá los intereses de ambos gobiernos ribereños”, añadió.

“Por lo tanto, ahora estamos hablando de un corredor que tendrá una ruta de retorno y no una ruta de dos o tres vías.”

Sus declaraciones se produjeron después de que Trump dijera que había cancelado los ataques militares previstos tras escuchar que Irán quería negociar, y que las conversaciones se reanudarían por la tarde.

Irán rechazó categóricamente esa versión, afirmando que no había ninguna reunión programada con Estados Unidos.

En cambio, continúa el mismo nivel de diplomacia extraoficial, con negociadores iraníes transmitiendo mensajes a Jared Kushner y al enviado especial Steve Witkoff, con la esperanza de que las negociaciones formales puedan reanudarse eventualmente, de acuerdo a una fuente.