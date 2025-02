Previo a su llegada al Super Bowl, Trump anuncia aranceles del 25 % al acero y el aluminio

Previo a su llegada a Nueva Orleans, para cumplir con su asistencia al Super Bowl LXI, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a anunció que impondrá un arancel del 25 % a las importaciones de acero y aluminio, con más detalles que serán revelados el lunes.

Asimismo, dio a conocer que el próximo martes 11 o miércoles 12 presentará aranceles recíprocos para otros socios comerciales.

Desde el Air Force One en que se transportó, Trump explicó su postura sobre estas medidas: “Es muy simple: si nos cobran, nosotros les cobramos (...) Si nos están cobrando el 130% y nosotros no les cobramos nada, eso no funcionará así”.

También indicó que los aranceles recíprocos se aplicarán “casi inmediatamente” y afectarán a “todos los países”.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya había impuesto aranceles del 25 % al acero y del 10 % al aluminio, aunque posteriormente otorgó exenciones arancelarias a algunos socios comerciales, como Canadá, México y Brasil, mediante un sistema de cuotas libres de impuestos.

¿QUÉ SON LOS ARANCELES?

Los aranceles son impuestos que un país impone a los productos importados de otras naciones. Su objetivo principal es proteger la industria nacional al encarecer los bienes extranjeros, haciendo que los productos locales sean más competitivos en precio.

Existen diferentes tipos de aranceles:

- Arancel ad valorem: Se calcula como un porcentaje del valor del producto importado (por ejemplo, un 10 % sobre el precio de un automóvil extranjero).

- Arancel específico: Es una cantidad fija por unidad importada (por ejemplo, 5 dólares por cada kilo de azúcar importada).

- Arancel mixto: Combina ambos tipos (por ejemplo, un 5 % sobre el valor del producto más 2 dólares por unidad).

Los aranceles pueden usarse como una estrategia económica y política para incentivar la producción nacional, generar ingresos para el gobierno o presionar a otros países en negociaciones comerciales.

Con información de EFE