¿Quién es Tom Homan? el nuevo ‘zar de la frontera’ de Trump

” Conozco a Tom desde hace mucho tiempo y no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Asimismo, Tom Homan estará a cargo de todas las deportaciones de inmigrantes ilegales a su país de origen. Felicitaciones a Tom. No tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico y muy esperado ”, finaliza Trump, que va a asumir su cargo como mandatario estadounidense por segunda vz el próximo 20 de enero.

“ Homan participará en el objetivo declarado de Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia estadounidense a través de las fuerzas del orden federales, estatales y locales invocando la misma ley de 1798 utilizada para llevar a cabo el internamiento masivo de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial ”, explican Josh Marcus y Rhian Lubin en su nota “ Trump rehires Tom Homan, father of family separation policy, as border czar ” publicada por el diario The Independent.

“Con la iniciativa de separación, los funcionarios de inmigración rompieron con la práctica de larga data de mantener a las familias migrantes juntas y fuera de la detención, y en su lugar enviaron a los padres a un tribunal de inmigración para procedimientos de deportación y a los niños al cuidado de una agencia separada”, precisan Marcus y Lubin.

Derivada de esta iniciativa, concluyen Marcus y Lubin, se separaron “al menos a 5,000 familias, muchas de ellas de forma permanente, ya que los padres fueron enviados al extranjero y la administración Trump inicialmente se negó a llevar un registro de dónde terminaron. Hasta mayo de este año, se estima que 1.400 familias permanecieron separadas”.

Esta controvertida política se intensificó a principios de 2018 antes de que la administración liderada por Trump decidiera concluirla después de que un muchos estadounidenses la denunciaran como inhumana.

UN FIEL SEGUIDOR DE LAS POLÍTICAS DE TRUMP

Quien será el próximo “zar migratorio” se define como un fiel seguidor de las políticas impulsadas por Trump referentes a la inmigración ilegal, por lo que respalda la promesa del presidente electo sobre que llevaría acabo la mayor deportación de indocumentados en la historia de Estados Unidos.

Actualmente, se calcula que hay 11 millones de indocumentados viviendo en el país, es decir el 3% de la población, y alrededor de un 80% lleva residiendo en Estados Unidos más de una década.

“Oigo a mucha gente decir que hablar de una deportación masiva es racista. Es una amenaza para la comunidad inmigrante. Y no lo es. Debería ser una amenaza para la comunidad inmigrante ilegal. Y justo después de una crisis histórica de inmigración ilegal, eso es algo que hay que hacer”, explicó Homan en una entrevista que reciente le concedió a la cadena CBS.

Así también, cuando fue cuestionado sobre ¿Cómo sería para él la mayor deportación en la historia de Estados Unidos?, Homan respondió: “Bueno, déjeme decirle lo que no va a ser. No va a ser una limpieza masiva de barrios. No va a ser la construcción de campos de concentración. Lo he leído todo. Es ridículo”.

En este sentido, resaltó que lo que haría es una llevar a cabo una política de “arrestos selectivos” y añadió, sabremos a quién vamos a detener, así como en dónde es más posible los podamos encontrar en función de muchos procesos de investigación.

Con información de la Agencia EFE, The Independet y Newsweek.