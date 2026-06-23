Rechaza el Vaticano que un laico pueda predicar la homilía en misa en lugar del sacerdote

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    Rechaza el Vaticano que un laico pueda predicar la homilía en misa en lugar del sacerdote
    Una persona reza en la Catedral de Colonia, Alemania. AP/Martin Meissner

El Dicasterio del Culto y de la Disciplina de los Sacramentos a través de un comunicado rechaza la petición de los obispos alemanes

CIUDAD DEL VATICANO- El Dicasterio (ministerio) vaticano que se ocupa del Culto y de la Disciplina de los Sacramentos emitió este martes un documento en el que rechaza que la homilía la pueda leer un laico en vez de un sacerdote o un diácono, como habían pedido los obispos alemanes.

El Dicasterio explica en su nota que notificaron a los obispos alemanes “que la disciplina actual no puede ser dispensada mediante un indulto, ya que la reserva de la homilía a un sacerdote o diácono no es una mera norma disciplinaria, sino que deriva de la propia naturaleza de la liturgia”.

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La Conferencia Episcopal Alemana (DBK), en el proceso sinodal que está realizando en el seno de la Iglesia católica de ese país para realizar algunos cambios y que ha alarmado al Vaticano en algunas ocasiones, pidió la autorización para que hombres y mujeres laicos puedan predicar en las celebraciones eucarísticas siempre que estén cualificados y comisionados para ello.

En la respuesta del Vaticano se asegura que “no es posible concederlo” y aunque expresa su aprecio por las preocupaciones pastorales que inspiraron la solicitud, explica que “la homilía forma parte integral de la Liturgia de la Palabra, está intrínsecamente ligada a la proclamación del Evangelio y constituye un ejercicio de los ministros ordenados”.

El Dicasterio del Culto recuerda que la disciplina actual de la Iglesia «ya prevé numerosas formas de proclamar la Palabra y predicar que pueden confiarse a los laicos de los fieles fuera de la homilía y de la celebración de la Eucaristía, de acuerdo con el derecho canónico y la naturaleza propia de estas diferentes formas de proclamar el Evangelio».

A pesar de que esta petición ya fue rechazada en 2023, el recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal alemana, Heiner Wilmer, anunció que presentará personalmente la propuesta a la Santa Sede en su próxima visita a Roma.

Esta petición fue aprobada por una amplia mayoría de los participantes en este Sínodo alemán y que incluía a los propios obispos.

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