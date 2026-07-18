Autoridades señalan a lechuga iceberg de Taylor Foods como origen de brote de ciclosporiasis

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    Autoridades señalan a lechuga iceberg de Taylor Foods como origen de brote de ciclosporiasis
    Taylor Foods retira lechuga iceberg de la distribución Vanguardia

Se destacó que el alimento contaminado, presuntamente con materia fecal, se encontró en decenas de Tacos Bells y productos con la hoja de la lechuga iceberg

El 18 de julio se reportó que Taylor Foods, productor agrícola de Estados Unidos, retirará del mercado a la lechuga iceberg, proveniente de México, por contaminación alimentaria.

Durante la presente semana, servicios de salud emitieron llamados de emergencia debido a un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos; el ingerir un producto con dicha infección produce severos dolores de estómago, al igual que una ‘explosiva’ diarrea.

https://vanguardia.com.mx/informacion/brote-de-diarrea-explosiva-se-aproxima-a-mexico-que-verduras-debes-vigilar-para-evitar-la-ciclosporiasis-MD22210927

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos localizaron que el brote de ciclosporiasis se correlaciona con las lechugas iceberg de México, las cuales son distribuidas por Taylor Foods y tienen un recibimiento en al menos 27 estados.

Los estados donde se han presentado casos de este brote son Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Maryland, Míchigan, Misuri, Misisipi, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

Hasta el momento, se han confirmado mil 645 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos desde el pasado 1 de mayo de 2026, con más de 141 hospitalizaciones.

El informe fue difundido por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. La enfermedad parasitaria fue vinculada a decenas de establecimientos de Taco Bell. El rastreo de los alimentos contaminados redirigió la investigación al estado de Guanajuato, México.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que la subsidiaria mexicana de Taylor Foods decidió retirar toda la lechuga iceberg que produce, por posible contaminación de materia fecal. Se destacó que el producto contaminado no se limita a las porciones de lechuga iceberg, sino a toda comida o paquete que lleve consigo hojas del alimento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/cuidado-si-viajas-a-eu-salud-de-mexico-emite-alerta-de-viaje-por-brote-de-ciclosporiasis-o-diarrea-explosiva-EA22224909

La empresa Taylor Foods insiste en que todo comprador remueva o tire cualquier alimento relacionado con el material contaminado. Se recomienda a aquellos que presenten problemas de salud consultar a su médico y también llamar a su número de atención al cliente.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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