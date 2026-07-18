Autoridades señalan a lechuga iceberg de Taylor Foods como origen de brote de ciclosporiasis

El 18 de julio se reportó que Taylor Foods, productor agrícola de Estados Unidos, retirará del mercado a la lechuga iceberg, proveniente de México, por contaminación alimentaria. Durante la presente semana, servicios de salud emitieron llamados de emergencia debido a un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos; el ingerir un producto con dicha infección produce severos dolores de estómago, al igual que una ‘explosiva’ diarrea.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos localizaron que el brote de ciclosporiasis se correlaciona con las lechugas iceberg de México, las cuales son distribuidas por Taylor Foods y tienen un recibimiento en al menos 27 estados.

Los estados donde se han presentado casos de este brote son Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Maryland, Míchigan, Misuri, Misisipi, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin. Hasta el momento, se han confirmado mil 645 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos desde el pasado 1 de mayo de 2026, con más de 141 hospitalizaciones. El informe fue difundido por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. La enfermedad parasitaria fue vinculada a decenas de establecimientos de Taco Bell. El rastreo de los alimentos contaminados redirigió la investigación al estado de Guanajuato, México.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que la subsidiaria mexicana de Taylor Foods decidió retirar toda la lechuga iceberg que produce, por posible contaminación de materia fecal. Se destacó que el producto contaminado no se limita a las porciones de lechuga iceberg, sino a toda comida o paquete que lleve consigo hojas del alimento.

La empresa Taylor Foods insiste en que todo comprador remueva o tire cualquier alimento relacionado con el material contaminado. Se recomienda a aquellos que presenten problemas de salud consultar a su médico y también llamar a su número de atención al cliente.