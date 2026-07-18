Sheinbaum viajará a la final de la Copa Mundial 2026 en avión de la Secretaría de Defensa

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    Sheinbaum viajará a la final de la Copa Mundial 2026 en avión de la Secretaría de Defensa
    Claudia Sheinbaum Pardo asistirá a juego final de la Copa Mundial 2026 Cuarto oscuro

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, le da la bienvenida a Sheinbaum y celebró la cooperación diplomática

El 18 de julio, tras haberse notificado que el vuelo comercial a Nueva York de la presidenta Sheinbaum se había cancelado, se detalló que nuevas alternativas estaban en consideración.

Debido al mal clima y a posibilidades de inundación en las inmediaciones de los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey, el vuelo comercial de Sheinbaum fue pospuesto y, posteriormente, cancelado. Se debe destacar que desde la administración presidencial pasada, el mandatario de México no se traslada por avión presidencial, sino por vuelos comerciales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cancelan-vuelo-comercial-de-sheinbaum-por-mal-clima-en-nueva-york-GE22260789

Por ello, ante el obstáculo de las aerolíneas, la presidenta Sheinbaum optó por trasladarse en un avión perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional. La importancia de su viaje a territorio estadounidense corresponde a la actividad diplomática que puede significar la final de la Copa Mundial 2026.

En su red social, la presidenta Sheinbaum compartió que recibió una carta del presidente Donald Trump, la cual la invita a asistir al evento mundialista, junto con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En un mensaje de la cuenta oficial del Gobierno de México en X, se publicó lo siguiente:

Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta Claudia Sheinbaum viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a invitación del presidente Donald Trump; también asiste el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Los jefes de Estado representan a las tres naciones anfitrionas. El regreso de la primera mandataria mexicana está programado para la noche del domingo 19 de julio

El partido entre la selección de España y la selección de Argentina se jugará a las 13 horas (horario de la CDMX). En el mensaje de las autoridades, se destacó que la mandataria regresará a México en la noche de la misma fecha que la final de la Copa Mundial.

JOHNSON DA BIENVENIDA A SHEINBAUM A EU PARA LA FINAL DEL MUNDIAL

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a territorio estadounidense con motivo de su asistencia a la final del Mundial 2026 y destacó la coordinación y cooperación entre ambos gobiernos, así como con Canadá, para hacer posible la organización del torneo.

Siempre es un gusto darle la bienvenida a los Estados Unidos, presidenta Claudia Sheinbaum’, dijo el diplomático a través de redes sociales.

Añadió que la Copa Mundial de la FIFA 2026 demostró la coordinación y la cooperación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana continúan impulsando.

Johnson también reconoció la participación de los tres países sede del torneo al señalar que Estados Unidos, México y Canadá hicieron posible ‘el evento deportivo más grande y más memorable de la historia’.

La publicación del embajador ocurrió luego de que Sheinbaum confirmó que asistirá a la final del Mundial tras recibir una invitación del presidente Donald Trump.

La presidenta explicó que en el encuentro también participará el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por lo que consideró relevante la presencia de los tres países anfitriones como una muestra de la coordinación y la colaboración que mantienen en el ámbito diplomático.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/va-sheinbaum-al-mundial-en-ny-porque-hay-buena-coordinacion-con-estados-unidos-asegura-EE22261647

Sheinbaum indicó que representará a México durante la ceremonia y que regresará al país el lunes por la mañana, al tiempo que señaló que su participación busca fortalecer los vínculos de cooperación entre las tres naciones que organizaron la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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