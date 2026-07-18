¡Locura de partido! Inglaterra vence 6-4 a Francia por el Tercer Lugar; Mbappé rompe récord histórico

El partido que nadie quería jugar terminó convertido en una locura imposible de ignorar. Inglaterra venció 6-4 a Francia en el Estadio Miami, conquistó el Tercer Lugar de la Copa del Mundo 2026 y cerró con la medalla de bronce tras caer ante Argentina. Bukayo Saka firmó un triplete, mientras Kylian Mbappé respondió con un doblete que lo llevó a la cima histórica de goleadores mundialistas. Los Tres Leones salieron a toda velocidad. Apenas al minuto 3, Declan Rice condujo un contragolpe y colocó desde fuera del área un disparo pegado al poste para abrir el marcador.

Al 18’, Rice cobró un tiro de esquina y Ezri Konsa apareció por arriba para firmar el 2-0. La defensa francesa dejó espacios por todas partes. Marcus Rashford encabezó otra transición al 37’ y asistió a Saka, quien resolvió de zurda para el tercero. Antes del descanso llegó otro golpe. Eberechi Eze filtró la pelota y Saka volvió a definir al 45+1’. Inglaterra se marchó al vestidor con un sorprendente 4-0, mientras Didier Deschamps observaba cómo su último partido como técnico de Les Bleus se convertía en una pesadilla. Francia regresó transformada y necesitó tres minutos para descontar. Michael Olise rompió líneas con un pase profundo y Mbappé cruzó de zurda al 48’. Al 54’, el capitán francés habilitó a Bradley Barcola, quien venció a Dean Henderson y encendió la remontada. El vendaval azul no se detuvo. Olise volvió a encontrar a Mbappé al 66’ y el delantero colocó el 4-3. En menos de 20 minutos, Francia pasó de la humillación a tener a Inglaterra contra las cuerdas. La Semifinal ante Argentina, cuando los ingleses perdieron una ventaja, volvió a rondar a un equipo que se replegó demasiado pronto. La reacción francesa también produjo una página imborrable. Con su primer tanto, Mbappé igualó los 21 goles de Lionel Messi en Copas del Mundo; con el segundo alcanzó 22 y se convirtió en el máximo anotador en la historia del torneo.

Su cuenta se reparte en cuatro tantos en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y 10 en 2026. Además, quedó al frente de la lucha por la Bota de Oro, a la espera de lo que haga Messi con Argentina en la Final ante España. Cuando Francia buscaba el empate, Djed Spence escapó y Malo Gusto lo derribó dentro del área. Saka convirtió el penal al 87’ para completar su triplete y devolverles oxígeno a los ingleses con el 5-3. El extremo se unió a Geoff Hurst, Gary Lineker y Harry Kane entre los ingleses con tres goles en un partido mundialista.

Ni entonces terminó el caos. Ousmane Dembélé recortó al 90+6’, tras una asistencia de Dayot Upamecano, y puso el 5-4. Francia se lanzó por la igualada, pero dejó desprotegido el fondo: Jude Bellingham, quien había ingresado al 79’, encabezó el último contragolpe y sentenció el 6-4 al 90+8’.

El silbatazo cerró un festival de 10 goles, 38 remates y 20 disparos a puerta ante 64 mil 478 aficionados. Inglaterra conquistó por primera vez el Tercer Lugar de un Mundial y consiguió su mejor resultado desde el título de 1966, después de haber perdido los duelos por el bronce en 1990 y 2018. Francia se despidió en el cuarto puesto y con el adiós de Deschamps, campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. Inglaterra tampoco obtuvo la copa que soñaba, pero dejó Miami con una victoria memorable: convirtió la decepción en bronce y sobrevivió a un partido que pasó de goleada a remontada, de drama a récord y de trámite a una de las batallas más espectaculares del Mundial 2026.