¡Locura de partido! Inglaterra vence 6-4 a Francia por el Tercer Lugar; Mbappé rompe récord histórico
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Los Tres Leones sobrevivieron a una espectacular reacción francesa, mientras Kylian Mbappé alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo
El partido que nadie quería jugar terminó convertido en una locura imposible de ignorar. Inglaterra venció 6-4 a Francia en el Estadio Miami, conquistó el Tercer Lugar de la Copa del Mundo 2026 y cerró con la medalla de bronce tras caer ante Argentina.
Bukayo Saka firmó un triplete, mientras Kylian Mbappé respondió con un doblete que lo llevó a la cima histórica de goleadores mundialistas.
Los Tres Leones salieron a toda velocidad. Apenas al minuto 3, Declan Rice condujo un contragolpe y colocó desde fuera del área un disparo pegado al poste para abrir el marcador.
Al 18’, Rice cobró un tiro de esquina y Ezri Konsa apareció por arriba para firmar el 2-0. La defensa francesa dejó espacios por todas partes. Marcus Rashford encabezó otra transición al 37’ y asistió a Saka, quien resolvió de zurda para el tercero.
Antes del descanso llegó otro golpe. Eberechi Eze filtró la pelota y Saka volvió a definir al 45+1’. Inglaterra se marchó al vestidor con un sorprendente 4-0, mientras Didier Deschamps observaba cómo su último partido como técnico de Les Bleus se convertía en una pesadilla.
Francia regresó transformada y necesitó tres minutos para descontar. Michael Olise rompió líneas con un pase profundo y Mbappé cruzó de zurda al 48’. Al 54’, el capitán francés habilitó a Bradley Barcola, quien venció a Dean Henderson y encendió la remontada.
El vendaval azul no se detuvo. Olise volvió a encontrar a Mbappé al 66’ y el delantero colocó el 4-3. En menos de 20 minutos, Francia pasó de la humillación a tener a Inglaterra contra las cuerdas.
La Semifinal ante Argentina, cuando los ingleses perdieron una ventaja, volvió a rondar a un equipo que se replegó demasiado pronto.
La reacción francesa también produjo una página imborrable. Con su primer tanto, Mbappé igualó los 21 goles de Lionel Messi en Copas del Mundo; con el segundo alcanzó 22 y se convirtió en el máximo anotador en la historia del torneo.
Su cuenta se reparte en cuatro tantos en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y 10 en 2026. Además, quedó al frente de la lucha por la Bota de Oro, a la espera de lo que haga Messi con Argentina en la Final ante España.
Cuando Francia buscaba el empate, Djed Spence escapó y Malo Gusto lo derribó dentro del área. Saka convirtió el penal al 87’ para completar su triplete y devolverles oxígeno a los ingleses con el 5-3.
El extremo se unió a Geoff Hurst, Gary Lineker y Harry Kane entre los ingleses con tres goles en un partido mundialista.
Ni entonces terminó el caos. Ousmane Dembélé recortó al 90+6’, tras una asistencia de Dayot Upamecano, y puso el 5-4. Francia se lanzó por la igualada, pero dejó desprotegido el fondo: Jude Bellingham, quien había ingresado al 79’, encabezó el último contragolpe y sentenció el 6-4 al 90+8’.
El silbatazo cerró un festival de 10 goles, 38 remates y 20 disparos a puerta ante 64 mil 478 aficionados. Inglaterra conquistó por primera vez el Tercer Lugar de un Mundial y consiguió su mejor resultado desde el título de 1966, después de haber perdido los duelos por el bronce en 1990 y 2018.
Francia se despidió en el cuarto puesto y con el adiós de Deschamps, campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.
Inglaterra tampoco obtuvo la copa que soñaba, pero dejó Miami con una victoria memorable: convirtió la decepción en bronce y sobrevivió a un partido que pasó de goleada a remontada, de drama a récord y de trámite a una de las batallas más espectaculares del Mundial 2026.