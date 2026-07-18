Cancelan vuelo comercial de Sheinbaum por mal clima en Nueva York

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también asistirán al juego final de la Copa Mundial con tres sedes. El último partido será entre la selección española y el equipo de Argentina.

El 18 de julio se reportaron cambios en la agenda de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , quien tenía como destino dirigirse a Nueva York para asistir a la final de la Copa Mundial del 2026.

Sin embargo, la presidenta de México ha tenido que cambiar el horario de su viaje, ya que su vuelo fue cancelado por cuestiones de clima. Desde la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador, predecesor de Sheinbaum, los viajes de la mandataria son comerciales, sin el uso de un avión privado. Su actual vuelo estaba programado para despegar a las 15:40 horas; posteriormente, fue demorado para las 17:25 y finalmente cancelado.

Se estima que el viaje a la última sede del Mundial sigue en el calendario de la mandataria. Medios de información han considerado la posibilidad de que Sheinbaum utilice un avión de las Fuerzas Armadas para realizar su viaje.

La presidenta Sheinbaum no ha hecho declaraciones oficiales sobre la cancelación. Sin embargo, su agenda volvió a reincorporar la ceremonia pública del Programa de Vivienda para el Bienestar, en Arcos Paraíso, en Cancún.