Ismael ‘El Mayo’ Zambada será sentenciado el 20 de julio en los Estados Unidos

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    Ismael ‘El Mayo’ Zambada será sentenciado el 20 de julio en los Estados Unidos

Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue detenido por las autoridades de Estados Unidos el 25 de julio del 2024, tras ser entregado por Joaquín Guzmán López

El 18 de julio se reportó que la audiencia definitiva para el juicio de Ismael ‘El Mayo’ Zambada tendrá lugar dentro de 48 horas, aproximadamente el lunes 20 de julio en los Estados Unidos.

En un contexto de tensión política internacional, debido a cómo ocurrió su arresto y traslado a los Estados Unidos, se tendrá una audiencia donde se conocerá la sentencia de su futuro judicial.

https://vanguardia.com.mx/opinion/captura-de-el-mayo-zambada-el-fin-de-un-engano-IC21983487

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exlíder de la ‘Mayiza’, facción del cártel de Sinaloa, fue interceptado por las autoridades de Estados Unidos el 25 de julio del 2024, tras ser supuestamente secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’.

Tras mantenerse en arresto preventivo por casi más de dos años, ya se sabrá en qué prisión será condenado a vivir Ismael Zambada. El juez del tribunal del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan, dictará la condena definitiva que deberá cumplir Zambada.

Ismael Zambada, tras declararse como uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua y el Departamento de Justicia solicita el pago de una multa de 15 mil millones de dólares.

Reconozco el grave daño que las drogas ilegales han causado a los habitantes de los Estados Unidos, de México y de otros lugares. También reconozco el costo humano de la violencia y la anarquía en las que participó mi organización criminal. Asumo la responsabilidad de mi papel en todo ello y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones’ declaró Zambada.

Dentro de las declaraciones de Zambada, se argumentó que por cuestiones de salud debería ser internado en una cárcel paralela a una de máxima seguridad, como la que está Guzmán Loera. Sin embargo, el Departamento de Justicia respondió que existía la posibilidad de que el exnarcotraficante encontrara la forma de dirigir al cártel, si era destinado a una cárcel típica.

https://vanguardia.com.mx/opinion/caso-zambada-los-primeros-dias-EC22204110

Existe un motivo sustancial de preocupación de que, si se le permite hacerlo, el acusado podría continuar dirigiendo el cártel desde la prisión. Por esta razón, entre otras, el acusado ha estado detenido hasta la fecha bajo Medidas Administrativas Especiales’ declaró el Departamento de Justicia.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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