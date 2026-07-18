Ismael ‘El Mayo’ Zambada será sentenciado el 20 de julio en los Estados Unidos

En un contexto de tensión política internacional, debido a cómo ocurrió su arresto y traslado a los Estados Unidos, se tendrá una audiencia donde se conocerá la sentencia de su futuro judicial.

El 18 de julio se reportó que la audiencia definitiva para el juicio de Ismael ‘El Mayo’ Zambada tendrá lugar dentro de 48 horas, aproximadamente el lunes 20 de julio en los Estados Unidos.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exlíder de la ‘Mayiza’, facción del cártel de Sinaloa, fue interceptado por las autoridades de Estados Unidos el 25 de julio del 2024, tras ser supuestamente secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’.

Tras mantenerse en arresto preventivo por casi más de dos años, ya se sabrá en qué prisión será condenado a vivir Ismael Zambada. El juez del tribunal del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan, dictará la condena definitiva que deberá cumplir Zambada.

Ismael Zambada, tras declararse como uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua y el Departamento de Justicia solicita el pago de una multa de 15 mil millones de dólares.

‘Reconozco el grave daño que las drogas ilegales han causado a los habitantes de los Estados Unidos, de México y de otros lugares. También reconozco el costo humano de la violencia y la anarquía en las que participó mi organización criminal. Asumo la responsabilidad de mi papel en todo ello y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones’ declaró Zambada.

Dentro de las declaraciones de Zambada, se argumentó que por cuestiones de salud debería ser internado en una cárcel paralela a una de máxima seguridad, como la que está Guzmán Loera. Sin embargo, el Departamento de Justicia respondió que existía la posibilidad de que el exnarcotraficante encontrara la forma de dirigir al cártel, si era destinado a una cárcel típica.