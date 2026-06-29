Rechaza la Corte Suprema el intento de Trump por anular fallo de que agredió sexualmente a la escritora E. Jean Carroll

Whitehurst, prosigue explicando que los abogados del mandatario estadounidense argumentaron “que las acusaciones que llevaron a la orden de compensar a la denunciante con 5 millones de dólares se basaron en decisiones “altamente inflamatorias””; así también las que posibilitaron que fuera escuchado el testimonio de otras dos mujeres que imputaron a Trump de abuso sexual décadas atrás. Por su parte el republicano ha rechazado dichas acusaciones de las tres mujeres.

El máximo tribunal estadounidense decidió declinar “abordar el caso” en una sucinta orden sin ahondar en explicaciones, “como es habitual”, así como tampoco “se registraron disensos”, describe Lindsay Whitehurst , periodista de The Associated Press en su nota publicada en el sitio web de AP.

Asimismo, los abogados de Trump arguyeron que el juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, quien llevó el juicio, “infringió las normas federales de prueba en el caso”, ya que añade Whitehurst “o presentaron como una distracción de las obligaciones de Trump como presidente, aunque el veredicto se emitió antes de su regreso a la Casa Blanca”.

““Este maltrato a un presidente no debe permitirse”, escribió el abogado Justin D. Smith en documentos judiciales. Trump, republicano, desde entonces ha nominado a Smith para ser juez de un tribunal de apelaciones”, señala Whitehurst.

Esta decisión ocurre, prosigue Whitehurst en momentos en que el TrIbunal Supremo está “emitiendo fallos en los casos más importantes del periodo” y que varios de estos son considerados como esenciales “para la agenda de Trump”.

“Trump ya ha expresado públicamente su frustración por derrotas en la Corte Suprema en términos muy personales, incluida una crítica inusual y muy personal cuando la mayoría anuló los aranceles globales que impuso en virtud de una ley de poderes de emergencia”, detalla Whitehurst.

Por otra parte, Whitehurst indica que los abogados de Carroll exhortaron a los jueces John G. Roberts, Jr., presidente del Tribunal Supremo; Clarence Thomas; Samuel A. Alito, Jr; Sonia Sotomayor; Elena KaganNeil M. GorsuchBrett; M. Kavanaugh; Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson, quienes son los que conforman la Corte Suprema de Estados Unidos, a que no aceparan el caso.

Ellos defendieron que el testimonio de las mujeres “era pertinente porque las acusaciones eran similares y que las decisiones del juez Lewis Kaplan estaban en línea con las de otros tribunales en todo el país. “Esta cuestión no merece revisión”, escribió la abogada Roberta Kaplan, quien no tiene parentesco con el juez”, concluye Whitehurst.

Con información de la Agencia The Associated Press.