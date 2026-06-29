Rechaza la Corte Suprema el intento de Trump por anular fallo de que agredió sexualmente a la escritora E. Jean Carroll

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    Rechaza la Corte Suprema el intento de Trump por anular fallo de que agredió sexualmente a la escritora E. Jean Carroll
    E. Jean Carroll llega al tribunal federal de Manhattan el 17 de enero de 2024 en Nueva York. AP/Eduardo Muñoz Álvarez

La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó los esfuerzos de los abogados del presidente por anular el veredicto de un jurado que lo declaró culpable de abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll y que después la difamó

El máximo tribunal estadounidense decidió declinar “abordar el caso” en una sucinta orden sin ahondar en explicaciones, “como es habitual”, así como tampoco “se registraron disensos”, describe Lindsay Whitehurst, periodista de The Associated Press en su nota publicada en el sitio web de AP.

Whitehurst, prosigue explicando que los abogados del mandatario estadounidense argumentaron “que las acusaciones que llevaron a la orden de compensar a la denunciante con 5 millones de dólares se basaron en decisiones “altamente inflamatorias””; así también las que posibilitaron que fuera escuchado el testimonio de otras dos mujeres que imputaron a Trump de abuso sexual décadas atrás. Por su parte el republicano ha rechazado dichas acusaciones de las tres mujeres.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/reves-para-trump-un-tribunal-confirma-que-debera-pagar-83-mdd-por-difamar-a-e-jean-caroll-FC17265264

Asimismo, los abogados de Trump arguyeron que el juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, quien llevó el juicio, “infringió las normas federales de prueba en el caso”, ya que añade Whitehurst “o presentaron como una distracción de las obligaciones de Trump como presidente, aunque el veredicto se emitió antes de su regreso a la Casa Blanca”.

““Este maltrato a un presidente no debe permitirse”, escribió el abogado Justin D. Smith en documentos judiciales. Trump, republicano, desde entonces ha nominado a Smith para ser juez de un tribunal de apelaciones”, señala Whitehurst.

Esta decisión ocurre, prosigue Whitehurst en momentos en que el TrIbunal Supremo está “emitiendo fallos en los casos más importantes del periodo” y que varios de estos son considerados como esenciales “para la agenda de Trump”.

“Trump ya ha expresado públicamente su frustración por derrotas en la Corte Suprema en términos muy personales, incluida una crítica inusual y muy personal cuando la mayoría anuló los aranceles globales que impuso en virtud de una ley de poderes de emergencia”, detalla Whitehurst.

Por otra parte, Whitehurst indica que los abogados de Carroll exhortaron a los jueces John G. Roberts, Jr., presidente del Tribunal Supremo; Clarence Thomas; Samuel A. Alito, Jr; Sonia Sotomayor; Elena KaganNeil M. GorsuchBrett; M. Kavanaugh; Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson, quienes son los que conforman la Corte Suprema de Estados Unidos, a que no aceparan el caso.

Ellos defendieron que el testimonio de las mujeres “era pertinente porque las acusaciones eran similares y que las decisiones del juez Lewis Kaplan estaban en línea con las de otros tribunales en todo el país. “Esta cuestión no merece revisión”, escribió la abogada Roberta Kaplan, quien no tiene parentesco con el juez”, concluye Whitehurst.

Con información de la Agencia The Associated Press.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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