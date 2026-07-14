Recula Trump, no cobrará la tasa del 20 % a los buques que transiten por Ormuz

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    Recula Trump, no cobrará la tasa del 20 % a los buques que transiten por Ormuz
    Buques comerciales, vistos en el estrecho de Ormuz desde la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026. AP/Amirhosein Khorgooi/ISNA
EFE
por EFE

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En vez de pagar ese reembolso del 20 %, los países se comprometieron a invertir en EU

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que finalmente no cobrará la tasa del 20 % que había planteado para permitir el tránsito por el estrecho de Ormuz y aseguró que, en su lugar, los países del golfo Pérsico se comprometieron a invertir en Estados Unidos.

”Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos”, detalló en la red Truth Social.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-restablece-cerco-naval-a-iran-y-dice-que-cobrara-2-por-proteger-a-buques-en-via-maritima-IC22138189

Trump había anunciado el lunes que Estados Unidos reimpondría el bloqueo naval contra buques que salgan de puertos iraníes o lleguen a ellos, y que cobraría un impuesto del 20 % a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho.

En su mensaje de este martes, el republicano dijo que “el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán”, a cuyo liderazgo acusó de ser “mentiroso, violento y malicioso”.

”Por lo tanto, impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní”, añadió.

El Ejército iraní aseguró este martes que las Fuerzas Armadas no cederán “ni un ápice” sobre el estrecho de Ormuz, después de que Trump se proclamara el “guardián” de ese paso marítimo clave para el comercio mundial de crudo.

Estados Unidos e Irán intercambian ataques en el golfo Pérsico desde la semana pasada, lo que puso fin al alto el fuego pactado en el memorando de entendimiento del pasado 17 de junio para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho.

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