‘Tiene muchas ganas de venir a México’... Sheinbaum sobre posible visita del papa León XIV

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que la Santa Sede contempla a Perú, Argentina y Uruguay como parte del primer recorrido latinoamericano del pontífice. Los tres países tienen un elemento en común: Francisco no los visitó durante su pontificado .

El papa León XIV mantiene abierta la posibilidad de realizar una visita a México, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum , quien señaló que el tema fue abordado durante la reunión que sostuvo con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

“Lo que nos informaron es que va a Perú, Argentina y Uruguay, porque son tres países que no visitó el papa Francisco. Y ahora el Papa León XIV quiere dar una continuidad, además de la relación personal que tiene con Perú, porque vivió muchísimos años ahí”, explicó Sheinbaum.

EL PAPA LEÓN XIV “TIENE MUCHAS GANAS DE VENIR A MÉXICO”

Pese a que México no aparece en esa primera gira, Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal mantiene la invitación para que León XIV visite el país. Según la presidenta, durante las conversaciones con representantes del Vaticano se planteó que el pontífice tiene interés en realizar el viaje, aunque todavía no existe una fecha.

“Seguimos extendiéndole la invitación. Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que en todo caso lo que se estaría viendo ya es la fecha en la que pudiera venir. Pero no hay una fecha establecida todavía”, declaró.

La presidenta también explicó que una eventual visita tendría que realizarse fuera del periodo electoral mexicano. Por ello, aunque existe disposición para concretar el encuentro, el calendario dependerá tanto de las condiciones internas como de la agenda del Vaticano.

SHEINBAUM Y PIETRO PAROLIN HABLARON SOBRE PAZ E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La posible visita papal fue uno de los asuntos abordados durante el encuentro privado del miércoles 5 de agosto entre Sheinbaum y Pietro Parolin. La conversación incluyó distintos temas de interés para México y la Santa Sede.

Entre ellos estuvieron la construcción de la paz, las estrategias de desarme y la restauración de templos históricos mediante proyectos en los que participa el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La presidenta también señaló que intercambiaron puntos de vista sobre la primera encíclica de León XIV y los retos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial. “Hablamos mucho de su encíclica y la discusión que estamos llevando aquí y de otros temas de interés tanto del Vaticano como de la Iglesia. Hablamos del desarme, de la paz, qué hacemos juntos, de la restauración de templos a través del INAH y de algunos otros temas”, comentó.

¿CUÁNDO PODRÍA VISITAR LEÓN XIV A MÉXICO?

Por ahora, no existe una fecha confirmada para la llegada del papa León XIV a territorio mexicano. La prioridad inmediata será el recorrido que realizará por Perú, Argentina y Uruguay, países relacionados con la trayectoria del pontífice y que no fueron visitados por Francisco.

La presidenta recordó que León XIV tiene una relación particular con Perú, donde vivió durante varios años antes de convertirse en pontífice. Su primera gira latinoamericana tendrá así un componente personal y también de continuidad respecto al pontificado anterior.

México permanece en los planes a futuro, pero la decisión final corresponderá al Vaticano. Sheinbaum señaló que su administración continuará con la invitación y las gestiones necesarias para que el viaje pueda concretarse cuando exista una fecha disponible.