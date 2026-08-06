¡Viva México, sí, señor!... Luis Miguel reaparece con emotivo mensaje en comercial de Coca-Cola

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    ¡Viva México, sí, señor!... Luis Miguel reaparece con emotivo mensaje en comercial de Coca-Cola
    Luis Miguel reaparece en un comercial de Coca-Cola con un mensaje dedicado a México. Esto dijo el cantante y así reaccionaron sus seguidores. VANGUARDIA/ARCHIVO

Luis Miguel sorprendió con una nueva aparición en un comercial de Coca-Cola, donde habló sobre su vínculo con México y desató reacciones entre sus seguidores

Luis Miguel volvió a aparecer públicamente este 6 de agosto y lo hizo con un mensaje dedicado a México. El cantante protagoniza un nuevo video promocional de Coca-Cola, en el que habla sobre las raíces, la convivencia y el sentimiento de pertenencia que mantiene con el país.

La aparición rápidamente llamó la atención en redes sociales, tanto por el contenido del mensaje como por la imagen actual del intérprete. El material presenta escenas de calles, reuniones familiares y celebraciones, mientras la voz de Luis Miguel acompaña distintas postales de la vida cotidiana en México.

https://vanguardia.com.mx/show/a-tomar-refresco-encabeza-luis-miguel-nueva-campana-de-coca-cola-DB22541200

“México es y será por siempre mi lugar en el mundo”, expresa el cantante durante el comercial, una frase que rápidamente fue retomada por sus seguidores. La producción utiliza como acompañamiento musical El Viajero, canción que forma parte del álbum México en la Piel, publicado originalmente en 2004.

EL MENSAJE DE LUIS MIGUEL QUE ENCENDIÓ LAS REDES

A lo largo del video, Luis Miguel recurre a distintas referencias para describir su relación con México. La idea central gira alrededor de la convivencia, las reuniones y esa manera particular de celebrar que, según el cantante, forma parte de la identidad nacional.

“Es que este país tiene algo que sabe diferente, como si tuviera una fórmula”, dice en uno de los momentos de la producción. Más adelante agrega: “Puede ser por esa efervescencia que se destapa en todos lados. O esa forma de vivir en la que siempre cabe uno más”.

El mensaje continúa con una referencia al optimismo y a la convivencia: “El vaso... siempre se ve medio lleno”. Finalmente, el cantante cierra con una frase que resume el tono de la campaña: “Algo tiene México que lo hace el mejor país del mundo. Y si me preguntas a mí, yo creo que es estar siempre juntos. ¡Viva México, sí, señor!”.

LUIS MIGUEL Y SU RELACIÓN CON MÉXICO

La aparición también reavivó la conversación sobre la relación de Luis Miguel con México, un vínculo que ha estado presente durante buena parte de su trayectoria artística.

El cantante ha dedicado una parte importante de su repertorio a la música mexicana. Su disco México en la Piel incluyó temas como El Viajero, “México en la Piel”, “Cielo Rojo” y “Paloma Querida”. En su sitio oficial, el propio álbum aparece dentro de su catálogo musical.

Precisamente El Viajero tiene un significado especial dentro de esa etapa. La canción fue utilizada para presentar un recorrido por distintos paisajes y elementos asociados con México, mientras Luis Miguel interpretaba una composición vinculada con la tradición musical del país.

REDES SOCIALES REACCIONAN A LA APARICIÓN

La publicación provocó una respuesta inmediata entre los seguidores del cantante. Muchos usuarios celebraron que Luis Miguel apareciera nuevamente en un material dirigido al público mexicano y aprovecharon para defender su vínculo con el país.

“Así o más claro? Luis Miguel ES MEXICANO!!”, escribió una usuaria. Otros comentarios siguieron la misma línea: “Un mexicano nace donde se le pegue la regalada gana” y “Por supuesto que sí, Luismi es mexicano”.

También surgió una discusión sobre el origen y la nacionalidad del cantante. “No es mexicano, se nacionalizó, que es diferente”, señaló una usuaria, mientras otro internauta respondió: “Legal y culturalmente es mexicano. La ley le reconoce la nacionalidad y él eligió a México sobre cualquier otro lugar. Mexicano ante la ley y ante el mundo”.

La nueva aparición llega después de semanas en las que la vida personal del artista fue objeto de especulaciones y comentarios en redes sociales. En esta ocasión, sin embargo, el cantante reapareció frente a las cámaras con un mensaje centrado en México y su identidad, acompañado por una producción que recupera algunos de los elementos más reconocibles de su carrera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sube-la-coca-cola-en-mexico-estos-son-los-refrescos-que-costaran-hasta-5-pesos-mas-caros-EC22645357

DATOS CURIOSOS DE LUIS MIGUEL Y EL VIAJERO

· El Viajero forma parte del álbum México en la Piel, publicado en 2004.

· El tema fue escrito por Roberto Sierra y cuenta con arreglos de José “Pepe” Martínez.

· México en la Piel incluye canciones como “México en la Piel”, “Cielo Rojo” y “Paloma Querida”.

· Luis Miguel ha incorporado El Viajero a diferentes etapas de sus presentaciones en vivo.

· El nuevo comercial recupera el concepto de México, convivencia y celebración para acompañar la reaparición pública del cantante.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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