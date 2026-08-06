Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (este), Chihuahua (oeste) y Sinaloa (norte y centro); puntuales fuertes en Durango (oeste); y chubascos en Baja California y Baja California Sur.

A su vez, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del país, así como un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior del territorio nacional, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (norte, este y sur), Jalisco (oeste), Colima y Michoacán (centro y sur); intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas; y lluvias aisladas en zonas de Aguascalientes.

Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el sur y sureste de México, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical 25 sobre el sureste mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este); puntuales muy fuertes en Guerrero (centro y este), Puebla (norte y este), Veracruz (sur) y Yucatán (este y centro); puntuales fuertes en el Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos (norte), Chiapas (oeste y sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte); e intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Por otro lado, un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte de México, y extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Baja California (noreste); asimismo, prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste), iniciando el día de hoy en Baja California (noreste). Finalmente, la onda tropical 24 se extenderá al suroeste de Jalisco y continuará su desplazamiento hacia el oeste, dejando de afectar a México.

Para el viernes, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión en el interior del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura y el desplazamiento de la onda tropical 25; ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco el día viernes; así como en Sinaloa, Durango y Nayarit el día sábado. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste). Prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 19 y máxima de 29 grados, con probabilidad de lluvias, el viernes tendremos una máxima de 29 y una mínima de 18 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 28 y mínima de 18. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste), Nayarit (norte, este y sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (centro y sur), Puebla (norte y este), Guerrero (centro y este), Veracruz (sur) y Yucatán (este y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos (norte), Chiapas (oeste y sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango (este y oeste), Zacatecas (sur y suroeste), San Luis Potosí (este), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte y suroeste), Colima, Michoacán (centro y suroeste), Hidalgo (noreste) Morelos (sur), Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, sur y este), Chiapas (norte, oeste y costa), Veracruz (norte y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua y Yucatán. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Oleaje de 1 a 2 metros de altura: golfo de Tehuantepec (costas de Oaxaca y Chipas).

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.

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