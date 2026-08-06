Ernestina Godoy detalla pruebas contra Ángel Aguirre por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

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    Ernestina Godoy detalla pruebas contra Ángel Aguirre por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
    La fiscal Ernestina Godoy explicó que la investigación contra Ángel Aguirre incluye testimonios y evidencias sobre el presunto ocultamiento de pruebas del caso Ayotzinapa. VANGUARDIA

Ernestina Godoy informó que testimonios y videograbaciones sustentan la investigación de la FGR contra Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa

En seguimiento a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero en el Estado de México, por su presunta vinculación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos emitió un pronunciamiento oficial.

A través de un mensaje en video, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) detalló los elementos de prueba e indicios que sustentan la investigación y que motivaron la orden de aprehensión ejecutada contra el exmandatario estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-ayotzinapa-fgr-detiene-a-exgobernador-de-guerrero-angel-aguirre-por-presunto-ocultamiento-de-evidencias-IA22667539

Al inicio de su mensaje, Godoy dirigió unas palabras a las familias de los normalistas desaparecidos.

“Antes que nada, me dirijo a los padres, a las madres de los jóvenes desaparecidos, así como a todos sus familiares. Les expreso toda nuestra solidaridad”, expresó.

Asimismo, aseguró que la Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los estudiantes.

“Sepan que en la Fiscalía General de la República trabajamos incansablemente para llegar a la verdad de estos hechos a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a todas las personas que tuvieron participación en estos repudiables hechos”, señaló.

FGR REABRIÓ LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE AYOTZINAPA

La fiscal explicó que la institución emprendió un nuevo análisis de las actuaciones existentes dentro del caso, lo que permitió abrir nuevas líneas de investigación.

“Como parte del nuevo modelo de investigación emprendido por la fiscalía a mi cargo, ordené el reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación”, indicó.

Según Godoy, ese trabajo permitió reunir elementos que, de acuerdo con la FGR, acreditan la posible participación de Ángel Aguirre en el presunto ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los estudiantes.

TESTIMONIOS Y VIDEOGRABACIONES FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACIÓN CONTRA ÁNGEL AGUIRRE

Durante el mensaje, la fiscal detalló que una de las principales líneas de investigación está relacionada con las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Explicó que las cámaras 12 y 15 registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue interceptado por policías municipales y estatales.

Godoy recordó que inicialmente se informó que ese material no existía debido a presuntas fallas técnicas del sistema de videovigilancia; sin embargo, afirmó que diligencias posteriores permitieron establecer que esa versión era falsa.

La fiscal agregó que, en enero de 2026, una persona colaboradora declaró que las grabaciones sí existían y señaló a quien presuntamente las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel Aguirre, además de referir amenazas que explicarían su silencio previo.

Posteriormente, indicó que en mayo de 2026 un segundo testigo protegido reforzó esa versión al declarar que el entonces gobernador habría ordenado, durante una reunión con altos mandos de su administración, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-cndh-exoneracion-del-ejercito-en-recomendacion-sobre-el-caso-ayotzinapa-HH22433455

FGR SEÑALA PRESUNTO OCULTAMIENTO DELIBERADO DE EVIDENCIA

De acuerdo con la fiscal general, la investigación reúne elementos que apuntan a que la desaparición de las videograbaciones no habría sido consecuencia de una falla técnica.

“Estos y otros elementos contenidos en nuestra investigación permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, afirmó.

Godoy añadió que existen elementos de prueba que, según la Fiscalía, acreditan que la instrucción para ocultar las grabaciones habría sido emitida directamente por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

ORDEN DE APREHENSIÓN POR DESAPARICIÓN FORZADA Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La fiscal informó que, con base en los elementos reunidos durante la investigación, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre.

Precisó que el exgobernador enfrenta cargos por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, y que la orden judicial fue cumplimentada este jueves en el Estado de México.

Finalmente, Ernestina Godoy aseguró que la FGR continuará informando a las familias de los 43 estudiantes y a la sociedad conforme lo permita el debido proceso.

“No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos. Lo reitero, donde haya impunidad habrá investigación y donde haya crimen habrá consecuencias”, concluyó.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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