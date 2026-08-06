Rodri habría elegido al Barcelona: el giro que dejaría al Real Madrid sin su gran fichaje

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    Rodri habría elegido al Barcelona: el giro que dejaría al Real Madrid sin su gran fichaje
    Rodri Hernández podría regresar a LaLiga tras siete temporadas defendiendo los colores del Manchester City. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista español habría autorizado al club catalán a negociar con el Manchester City, mientras las conversaciones con los merengues perdieron fuerza

El mercado de fichajes dio un giro. Rodri Hernández, quien parecía encaminado al Real Madrid, habría dado su visto bueno al Barcelona para negociar con el Manchester City.

El movimiento todavía no es oficial, pero coloca al club azulgrana al frente de una carrera que parecía controlada por su máximo rival.

De acuerdo con fuentes del Barcelona, el mediocampista español está convencido por el proyecto culé. Rodri habría conversado con el técnico Hansi Flick y con Deco, director deportivo, para conocer el papel que tendría en el equipo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/real-madrid-rompe-el-mercado-ficha-a-yan-diomande-por-cifra-record-KB22676963

Su prioridad sería regresar a España y considera que el estilo azulgrana favorece sus cualidades como pivote. Eurosport y The Guardian reportaron los acercamientos.

El escenario cambió después de que las gestiones entre el Real Madrid y el Manchester City perdieran fuerza por diferencias económicas.

El conjunto blanco llevaba semanas en contacto con el futbolista y su entorno, pero no alcanzó un acuerdo definitivo. Barcelona busca aprovechar esa pausa y adelantarse por uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Rodri, de 30 años y ganador del Balón de Oro 2024, entra en el último año de su contrato con el City, vigente hasta junio de 2027. El cuadro inglés aún desea renovarlo, aunque estaría dispuesto a escuchar propuestas cercanas a 60 millones de libras.

Para los catalanes, su situación representa una oportunidad, especialmente por la lesión de Frenkie de Jong.

Otro factor que inclinaría la decisión es la presencia en Barcelona de varios compañeros de Rodri en la Selección Española, entre ellos Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Esa base, sumada a la propuesta de Flick, facilitaría su adaptación a LaLiga y al vestidor.

El Real Madrid no estaría descartado, pero tendría que reactivar las conversaciones y ajustar sus finanzas tras una ventana de fuertes inversiones.

Por ahora no existe anuncio oficial, oferta aceptada ni contrato firmado. Sin embargo, el supuesto “sí” de Rodri al Barcelona amenaza con ser uno de los grandes golpes del mercado y una derrota dolorosa para el conjunto merengue.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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