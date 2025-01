Reportan falta de personal en torre de control del aeropuerto de Washington D.C. durante accidente

De acuerdo con un informe de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) sobre la fatal colisión ocurrida la noche del miércoles, el personal en la torre del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington D.C. “no era habitual” durante el choque entre un avión y un helicóptero militar, indicando que no contaba con el personal adecuado para el nivel del tráfico aéreo, según el documento retomado por The New York Times.

El personal en la torre de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan “no era el habitual para la hora del día y el volumen de tráfico”, reportó el diario estadounidense sobre el reporte interno de seguridad.

De acuerdo con el NYT, el controlador que supervisaba los helicópteros en cercanías del aeropuerto también era el encargado de los aterrizajes y despegues, afirmando que dicha tarea normalmente se asigna a dos personas; así como que la torre de control de la terminal aérea ha enfrentado problemas de falta de personal durante años.

Unos minutos antes de las 21:00 horas local, cuando el avión aterrizara, los controladores de tráfico aéreo preguntaron al vuelo 5342 de American Airlines si podía hacerlo en una pista más corta, y los pilotos aceptaron. Los controladores autorizaron al avión a aterrizar y los sitios de seguimiento de vuelo mostraron que el avión ajustó su aproximación a la nueva pista.

De acuerdo con la agencia de noticias, Associated Press (AP), el avión Bombardier CRJ-701, operado por PSA Airlines como American Airlines 5342, realizaba un vuelo desde Wichita, Kansas; estando a aproximación final al momento de la colisión con el helicóptero UH-60 Blackhawk del Ejército de Estados Unidos, aeronave que estaba en un entrenamiento nocturno.

Menos de 30 segundos antes de la colisión, un controlador de tráfico aéreo preguntó a un helicóptero si tenía a la vista el avión que llegaba; mientras que el controlador hizo otra llamada por radio al helicóptero momentos después, diciendo “PAT 25 pase detrás del CRJ”, aparentemente diciéndole al helicóptero que esperara a que pasara el avión bimotor Bombardier CRJ-701. No hubo respuesta. Segundos después, los aviones colisionaron.

El transpondedor de radio del avión dejó de transmitir a unos 732 metros de la pista, aproximadamente sobre el medio del río Potomac.

NO HUBO SOBREVIVIENTE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el jueves 29 de enero de 2025 que no hubo sobrevivientes tras la colisión en el aire entre un helicóptero militar y un avión de pasajeros sobre el río Potomac.

Desde la Sala de Prensa de la Casa Blanca, Trump se dirigió a la nación para confirmar la tragedia, describiendo la noche del miércoles como “oscura y desgarradora para la capital de nuestra nación y para la historia de nuestro país”. En su intervención, el presidente expresó su pesar y ofreció un minuto de silencio en honor a las víctimas y sus familias.

“Lamentablemente, no hay sobrevivientes”, declaró Trump, mientras sus palabras reflejaban la profunda tristeza ante el incidente que ha dejado un vacío de dolor en la comunidad estadounidense. Tras este pronunciamiento, el presidente pidió a los presentes un minuto de silencio, en señal de respeto y solidaridad con aquellos afectados por la tragedia.

(Con información de Reforma y Carlos Martínez | VANGUARDIA)