‘Reportero’ español se vuelve viral por presunto montaje en cobertura de DANA, en Valencia

La controversia generada por el ‘reportero’ Rubén Gisbert, tras su cobertura en vivo de las inundaciones en Valencia, ha acaparado la atención en las redes sociales. El comunicador y abogado fue criticado por una transmisión en la que un vecino grabó cómo se arrodillaba para evitar ensuciarse de barro, lo que muchos interpretaron como un intento de dramatizar la situación.

Esta escena generó un intenso debate sobre la autenticidad y ética de su reporte, que fue rápidamente difundido en diversas plataformas.

Gisbert explicó en un video posterior que su intención era mantener la coherencia visual entre dos conexiones en vivo. Según contó, la primera transmisión, en la que se encontraba en un garaje lleno de barro, fue grabada, y no quería que la segunda, que era en directo, mostrara una discrepancia visible en su atuendo.

“Lo hice porque la primera conexión fue grabada y no podía aparecer en la segunda sin barro en las rodillas si venía de un garaje. Me equivoqué, lo siento. No esperaba que estuvieran encima mío grabándome”, aclaró.