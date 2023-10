Republicanos usan el ataque contra Israel para avivar los temores acerca de la frontera entre México y Estados Unidos

“ No pueden olvidar que las mismas personas que atacaron Israel están entrando ahora mismo a niveles que nadie puede creer en nuestro hermoso, Estados Unidos a través de nuestra frontera totalmente abierta ”, declaró Trump el lunes, una afirmación infundada que fue recibida con aplausos en un acto de campaña en Clive, Iowa, un suburbio de Des Moines.

Funcionarios de Seguridad Nacional afirmaron que no han encontrado ninguna amenaza específica o creíble para Estados Unidos vinculada a Hamás . Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, respondió en parte a los republicanos al decir que se realizan “ estrictos controles de seguridad nacional para determinar si personas procedentes de cualquier parte del mundo tienen vínculos con organizaciones terroristas ”. Expertos en inmigración dijeron que el gobierno no puede investigar a las personas que entran sin ser detectadas, pero que el gran número de inmigrantes que se entregan en la frontera son sometidos a procesos de control.

Los intentos de los políticos de vincular a los grupos terroristas de Medio Oriente con las organizaciones criminales mexicanas han cobrado fuerza en las dos últimas décadas, pero no se han encontrado pruebas sustanciales que respalden esta afirmación, según los expertos en antiterrorismo e insurgencia. Los dos tipos de grupos tienen objetivos muy diferentes y operan en regiones fronterizas culturales y económicas que no comparten dinámicas ni remotamente similares.

Con un aumento general de las aprehensiones en la frontera sur, este año las autoridades estadounidenses registraron un incremento de las detenciones de personas cuyas identidades coinciden con las que figuran en la lista de vigilancia terrorista del FBI: 160 migrantes en el año fiscal 2023 hasta julio, frente a los cien del año fiscal anterior, según el Departamento de Seguridad Nacional. Estas listas constituyen una fracción pequeña de los millones de personas que intentan cruzar la frontera sur y no miden significativamente la amenaza terrorista contra Estados Unidos, según los expertos en terrorismo e insurgencia. El repunte puede deberse en parte a la amplitud de las listas, añadieron, que incluyen a personas buscadas por actividades terroristas contra sus países de origen, pero no dirigidas contra Estados Unidos, así como a familiares o socios que no están acusados de delitos.

Aunque los expertos no descartan por completo la amenaza de un atentado terrorista lanzado desde la frontera sur, la calificaron de improbable.

Si las organizaciones terroristas de Medio Oriente llegaran a planear un atentado, “la frontera norte podría ser incluso más vulnerable”, afirmó Bruce Hoffman, profesor y director del Centro para la Civilización Judía de la Universidad de Georgetown, especializado en estudios sobre terrorismo. Hoffman añadió que un complot de este tipo no estaría relacionado necesariamente con la inmigración ilegal.

Los secuestradores del 11-S entraron a Estados Unidos con visas de turista, de trabajo y de estudiante. El último hombre que cruzó físicamente la frontera con material para fabricar un explosivo (Ahmed Ressam) fue detenido en 1999 después de entrar desde Canadá.

Aun así, la frontera sur sigue siendo un símbolo poderoso, para políticos y votantes. Cuando Trump adoptó su lema “América primero” durante su campaña presidencial de 2016, lo utilizó para aprovechar el agravio, la xenofobia y los temores sobre las amenazas del exterior, la competencia económica de China en el comercio y las posibles consecuencias económicas y sociales del aumento de inmigrantes nuevos.

El lunes, Trump, criticado por sus comentarios sobre Israel y por decir que Hizbulá, la organización terrorista respaldada por Irán, era “muy inteligente”, apeló a los mortíferos atentados de Hamás contra Israel para avivar el miedo al terrorismo en Estados Unidos. Retomando algunos de sus temas más incendiarios sobre la inmigración ilegal, también arremetió contra las vías legales, pues prometió reinstaurar la prohibición de viajar desde países de mayoría musulmana y ampliar el bloqueo del programa de admisión de refugiados que promulgó durante su presidencia.

“No vamos a traer a nadie de Gaza”, sostuvo en su mitin en Clive.

Trump no es el único. Candidatos republicanos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, suelen dirigir las conversaciones con los votantes hacia la inmigración. En agosto, en un foro de diálogo público en Iowa, cuando le hicieron dos preguntas consecutivas sobre temas no relacionados, DeSantis se las arregló para hablar de la frontera. Sobre el derecho de expropiación, dijo que lo apoyaría “para el muro fronterizo del sur”. Cuando se le preguntó sobre la guerra en Ucrania, respondió que, como presidente, su “primera obligación” sería “proteger al pueblo estadounidense y proteger nuestra frontera.”

Historiadores y analistas políticos advirtieron que gran parte del acalorado lenguaje en torno a la inmigración reproduce tropos de extrema derecha y en ocasiones explícitamente racistas que alimentan el miedo con potencial para la violencia.

Dos supremacistas blancos sospechosos de tiroteos en los últimos cinco años, Robert Bowers en Pittsburgh y Patrick Crusius en El Paso, Texas, citaron a “invasores” y una “invasión hispana” como parte de sus motivaciones en los momentos previos a sus crímenes.

El sábado, según informaron las autoridades de los suburbios de Chicago, Joseph Czuba, de 71 años, apuñaló hasta la muerte a un niño de 6 años e hirió gravemente a la madre del niño debido a su origen palestino. Las autoridades relacionaron el ataque con lo que Czuba escuchaba en la radio conservadora sobre los combates en el extranjero. c.2023 The New York Times Company.

Por Jazmine Ulloa, The New York Times.