Retórica migratoria de Trump está convenciendo a algunos demócratas, ¿es una posible preocupación para Biden?

Unos dos tercios de los estadounidenses reprochan ahora la gestión de Biden en seguridad de fronteras, lo que incluye a unos 4 de cada 10 demócratas, el 55% de los adultos negros y el 73% de los adultos hispanos, según un sondeo de Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos realizado en marzo .

No hay pruebas de que gobiernos extranjeros estén vaciando sus cárceles o centros psiquiátricos como dice Trump. Y si bien la cobertura noticiosa conservadora se ha visto inundada por varios casos conocidos y escabrosos de delitos cometidos por personas sin permiso de residencia, las estadísticas más recientes del FBI muestran que el crimen violento en general en Estados Unidos volvió a caer el año pasado y sigue una tendencia a la baja tras un repunte en la pandemia.

La Casa Blanca ha barajado una serie de decretos que podrían endurecer de forma drástica las restricciones a la inmigración, lo que en la práctica supone eludir al Congreso después de que los legisladores no lograran aprobar el acuerdo bipartidista apoyado por Biden.

“ No sabemos dónde se esconden. No sabemos dónde se han infiltrado y de dónde van a salir ”, dijo Hesles, que señaló que antes caminaba por las tarde a una iglesia local, pero dejó de hacerlo tras sentirse conmocionada por un encuentro con un grupo de hombres que según dijo eran migrantes.

Vetress Boyce, activista de justicia racial afincada en Chicago, estaba entre los que expresaron su frustración con las políticas migratorias de Biden y la estrategia de la ciudad para alojar a migrantes recién llegados . Ella cree que los demócratas deberían centrarse en inversiones económicas en comunidades negras y no en los recién llegados.

A menudo, la cobertura noticiosa local también ha sido negativa. Los espectadores han visto cómo se culpaba a los migrantes por cualquier cosa, desde una serie de robos en Nueva Jersey asociados a pandillas a tramas de robos en comercios minoristas en suburbios de Filadelfia o casos de sarampión en zonas de Arizona e Illinois.

Para Rudy Menchaca, propietario de un bar en Eagle Pass y que también trabaja para una firma que importa cerveza Corona de México, los problemas en la frontera perjudican a los negocios.

Menchaca, de 27 años, es la clase de votante hispano con el que cuenta Biden en sus aspiraciones de reelección. Dice que nunca le gustó la retórica de Trump y cómo describe a los hispanos y mexicanos. Pero también señaló que se estaba planteando votarle.

“Necesito que esos soldados estén por aquí si tengo mi negocio”, dijo Menchaca sobre las fuerzas de Texas desplegadas en la frontera. “Los malos que llegan podrían allanar el local”.

