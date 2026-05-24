Rusia emplea un misil hipersónico Oreshnik en un ataque masivo contra Kiev

KIEV.-Rusia utilizó el poderoso misil balístico hipersónico Oreshnik en un ataque masivo de drones y misiles contra Kiev en el que murieron al menos dos personas, según dijo el domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

El intenso bombardeo dañó edificios en toda la capital ucraniana, cerca de oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado, dijeron las autoridades ucranianas. Al menos 83 personas resultaron heridas.

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Las sirenas antiaéreas sonaron durante toda la noche mientras el humo se elevaba por la ciudad tras los impactos. Reporteros de The Associated Press oyeron potentes explosiones cerca del centro y en las inmediaciones de edificios gubernamentales.

En el más reciente ataque combinado se utilizaron 600 drones de ataque y 90 misiles lanzados desde el aire, el mar y tierra, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Las defensas antiaéreas ucranianas destruyeron e inutilizaron 549 drones y 55 misiles. Alrededor de 19 misiles no lograron alcanzar sus objetivos, indicó el organismo.

Ferit Hoxha, el ministro de Exteriores de Albania, informó que la residencia del embajador albanés en Ucrania fue alcanzada durante el ataque, y denunció el hecho como “inaceptable” y una “grave escalada”.

El Oreshnik, que puede portar ojivas nucleares o convencionales, alcanzó la ciudad de Bila Tserkva, en la región de Kiev, dijo Zelenskyy en una publicación en Telegram.

Rusia prometió responder por un ataque del viernes

El Ministerio ruso de Defensa confirmó el domingo que utilizó el Oreshnik, así como otros tipos de misiles, para atacar “instalaciones militares de mando y control” ucranianas, bases aéreas y empresas de la industria militar. Añadió que el ataque fue una represalia por las ofensivas ucranianas contra “instalaciones civiles en territorio ruso”, sin dar detalles.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció el viernes un ataque con drones contra una residencia universitaria en el este de Ucrania, ocupado por Rusia, del que Moscú culpa a Kiev. Dijo que no había instalaciones militares ni de las fuerzas del orden cerca de la universidad. El mandatario dijo que ordenó al ejército ruso que tomara represalias.

El número de muertos por ese ataque había aumentado a 21, dijeron las autoridades rusas a última hora del sábado. Indicaron que otras 42 personas habían resultado heridas en el ataque de la noche anterior. Las autoridades nombradas por el Kremlin en la región de Luhansk anunciaron dos días de luto por las víctimas.