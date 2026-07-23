$!Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos

Luego de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas, Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso junto con otras siete personas por su probable responsabilidad en diversos delitos relacionados con una presunta red de contrabando de hidrocarburos. La resolución fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien determinó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal en contra de los imputados.

FGR OBTUVO LA VINCULACIÓN DE 8 PERSONAS VINCULADAS CON RED DE HUACHICOLEO A través de un comunicado difundido este 23 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso de ocho personas presuntamente relacionadas con una red dedicada al contrabando de combustible. De acuerdo con la institución, Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N” fueron vinculados por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Asimismo, Juan “N” y Luis “N” enfrentarán proceso por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. La FGR señaló que la resolución fue emitida durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que las defensas solicitaran la duplicidad del término constitucional.

RATIFICAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA CINCO IMPUTADOS, INCLUYENDO A ERNESTO RUFFO APPEL Como parte de la resolución judicial, la jueza ratificó las medidas cautelares impuestas a los acusados. Ernesto Ruffo Appel, así como Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como Altiplano. Por su parte, Guillermo “N” y José María “N” cumplirán la medida cautelar en prisión domiciliaria debido a condiciones de salud, mientras que Adriana “N” continuará recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur. INVESTIGACIÓN ESTÁ RELACIONADA CON PRESUNTO CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE La Fiscalía informó que las detenciones fueron resultado de una investigación desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. Según la dependencia, las investigaciones apuntan a un esquema de contrabando de hidrocarburos, mediante el cual el combustible era introducido al país con declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. De acuerdo con la FGR, el mecanismo consistía en reportar volúmenes menores a los realmente transportados o declarar la mercancía como otro tipo de productos con el objetivo de evadir el pago de impuestos. La institución agregó que este tipo de conductas ocasionan una afectación económica al Estado mexicano y pueden representar una fuente de ingresos para organizaciones criminales.

RUFFO APPEL FUE DETENIDO EN JUNIO POR EL CASO DE “HUACHICOL FISCAL” La FGR recordó que Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de junio de 2026 en el municipio de Ensenada, Baja California, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La detención derivó de una investigación relacionada con presuntas operaciones de contrabando de hidrocarburos atribuidas a una empresa fundada por el exgobernador, dentro de un caso identificado por las autoridades como “huachicol fiscal”. Finalmente, la Fiscalía reiteró que todas las personas vinculadas a proceso se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.