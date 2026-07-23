¿Comer o no comer carne de puerco?... mitos y realidades sobre esta deliciosa proteína

Durante años se ha dicho que provoca enfermedades, que es excesivamente grasosa o que siempre representa un riesgo para la salud. No obstante, los avances en la producción pecuaria, así como diversas investigaciones científicas, han permitido aclarar muchas de estas afirmaciones.

La carne de puerco es uno de los alimentos más presentes en la gastronomía de México y de numerosos países. Desde las tradicionales carnitas hasta el lomo o el filete, esta proteína ocupa un lugar importante en la mesa de millones de personas. Sin embargo, también es protagonista de múltiples mitos que han pasado de generación en generación.

”La calidad nutricional de un alimento depende tanto de su composición como de la forma en que se consume y se prepara”, coinciden especialistas en nutrición al abordar el tema de las proteínas de origen animal.

LOS MITOS MÁS COMUNES SOBRE LA CARNE DE PUERCO

Uno de los mitos más extendidos es que toda la carne de puerco contiene grandes cantidades de grasa. La realidad es que actualmente existen cortes magros, como el lomo o el solomillo, cuyo contenido de grasa es comparable al de otras carnes consideradas más ligeras, como el pollo sin piel.

Otra creencia frecuente señala que consumir carne de cerdo eleva automáticamente el colesterol. Aunque algunos cortes contienen grasa saturada, su impacto depende de factores como la frecuencia de consumo, el tamaño de las porciones y el resto de la alimentación. Una dieta balanceada puede incluir esta proteína sin que represente un problema para la mayoría de las personas sanas.

También persiste la idea de que comer carne de cerdo implica un alto riesgo de contraer enfermedades parasitarias. Este mito tuvo origen hace varias décadas, cuando los controles sanitarios eran limitados. Actualmente, la producción moderna, las inspecciones veterinarias y una adecuada cocción reducen significativamente ese riesgo.

UNA PROTEÍNA CON IMPORTANTES NUTRIENTES

La carne de puerco aporta proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el mantenimiento y reparación de músculos, tejidos y órganos. Además, contiene vitaminas del complejo B, especialmente vitamina B1 o tiamina, indispensable para transformar los alimentos en energía.

Entre sus nutrientes también destacan minerales como hierro, zinc, fósforo, potasio y selenio, elementos que participan en funciones esenciales del organismo, desde el sistema inmunológico hasta la formación de glóbulos rojos.

Otro aspecto poco conocido es que algunos cortes contienen menos grasa de la que muchas personas imaginan. Gracias a los procesos de selección genética y mejora en la alimentación animal, la carne de cerdo actual suele ser más magra que la comercializada hace varias décadas.

EL SECRETO ESTÁ EN LA MODERACIÓN Y LA PREPARACIÓN

Como ocurre con cualquier alimento, el impacto de la carne de puerco sobre la salud depende de la cantidad consumida y de su preparación. Freírla en exceso o acompañarla con alimentos ultraprocesados incrementa considerablemente el aporte calórico y de grasas.

En cambio, cocinarla al horno, a la plancha o asada permite conservar mejor sus propiedades nutricionales sin añadir grasas innecesarias. Elegir cortes magros también ayuda a mantener un perfil nutricional más equilibrado.

”La evidencia científica muestra que ningún alimento, por sí solo, determina una buena o mala alimentación; lo importante es el patrón alimenticio completo”, señalan diversos especialistas en nutrición.