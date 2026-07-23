¿Comer o no comer carne de puerco?... mitos y realidades sobre esta deliciosa proteína

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    ¿Comer o no comer carne de puerco?... mitos y realidades sobre esta deliciosa proteína
    Durante décadas, la carne de puerco ha cargado con una reputación dividida entre creencias populares y evidencia científica.

La carne de puerco es una de las proteínas más consumidas del mundo, pero también una de las más rodeadas de mitos. Conoce qué dice la ciencia sobre su consumo, beneficios y riesgos

La carne de puerco es uno de los alimentos más presentes en la gastronomía de México y de numerosos países. Desde las tradicionales carnitas hasta el lomo o el filete, esta proteína ocupa un lugar importante en la mesa de millones de personas. Sin embargo, también es protagonista de múltiples mitos que han pasado de generación en generación.

Durante años se ha dicho que provoca enfermedades, que es excesivamente grasosa o que siempre representa un riesgo para la salud. No obstante, los avances en la producción pecuaria, así como diversas investigaciones científicas, han permitido aclarar muchas de estas afirmaciones.

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”La calidad nutricional de un alimento depende tanto de su composición como de la forma en que se consume y se prepara”, coinciden especialistas en nutrición al abordar el tema de las proteínas de origen animal.

LOS MITOS MÁS COMUNES SOBRE LA CARNE DE PUERCO

Uno de los mitos más extendidos es que toda la carne de puerco contiene grandes cantidades de grasa. La realidad es que actualmente existen cortes magros, como el lomo o el solomillo, cuyo contenido de grasa es comparable al de otras carnes consideradas más ligeras, como el pollo sin piel.

Otra creencia frecuente señala que consumir carne de cerdo eleva automáticamente el colesterol. Aunque algunos cortes contienen grasa saturada, su impacto depende de factores como la frecuencia de consumo, el tamaño de las porciones y el resto de la alimentación. Una dieta balanceada puede incluir esta proteína sin que represente un problema para la mayoría de las personas sanas.

También persiste la idea de que comer carne de cerdo implica un alto riesgo de contraer enfermedades parasitarias. Este mito tuvo origen hace varias décadas, cuando los controles sanitarios eran limitados. Actualmente, la producción moderna, las inspecciones veterinarias y una adecuada cocción reducen significativamente ese riesgo.

UNA PROTEÍNA CON IMPORTANTES NUTRIENTES

La carne de puerco aporta proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el mantenimiento y reparación de músculos, tejidos y órganos. Además, contiene vitaminas del complejo B, especialmente vitamina B1 o tiamina, indispensable para transformar los alimentos en energía.

Entre sus nutrientes también destacan minerales como hierro, zinc, fósforo, potasio y selenio, elementos que participan en funciones esenciales del organismo, desde el sistema inmunológico hasta la formación de glóbulos rojos.

Otro aspecto poco conocido es que algunos cortes contienen menos grasa de la que muchas personas imaginan. Gracias a los procesos de selección genética y mejora en la alimentación animal, la carne de cerdo actual suele ser más magra que la comercializada hace varias décadas.

EL SECRETO ESTÁ EN LA MODERACIÓN Y LA PREPARACIÓN

Como ocurre con cualquier alimento, el impacto de la carne de puerco sobre la salud depende de la cantidad consumida y de su preparación. Freírla en exceso o acompañarla con alimentos ultraprocesados incrementa considerablemente el aporte calórico y de grasas.

En cambio, cocinarla al horno, a la plancha o asada permite conservar mejor sus propiedades nutricionales sin añadir grasas innecesarias. Elegir cortes magros también ayuda a mantener un perfil nutricional más equilibrado.

”La evidencia científica muestra que ningún alimento, por sí solo, determina una buena o mala alimentación; lo importante es el patrón alimenticio completo”, señalan diversos especialistas en nutrición.

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DATOS CURIOSOS SOBRE LA CARNE DE PUERCO

· La carne de puerco es una de las proteínas animales más consumidas en el mundo.

· El cerdo aporta una de las mayores cantidades naturales de vitamina B1 entre las carnes de consumo habitual.

· Existen más de un centenar de cortes diferentes de carne de cerdo utilizados en distintas gastronomías.

· La producción moderna cuenta con estrictos controles sanitarios que garantizan la inocuidad del producto destinado al consumo humano.

· En México, la carne de cerdo forma parte de platillos tradicionales como el pozole, las carnitas, el chicharrón y la cochinita pibil, reflejando su importancia cultural y gastronómica.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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