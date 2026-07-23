Detienen a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata; es la primera arrestada por el caso

De acuerdo con información publicada por medios locales como Hoy Tamaulipas, la joven, de 18 años, es exalumna de la institución y al momento de los hechos se desempeñaba como auxiliar del área femenil del plantel.

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas detuvo la noche de este miércoles a Danna Yanina “N”, quien presuntamente estaría involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos , la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

DANNA YANINA ACUDIÓ A DECLARAR Y FUE DETENIDA POR ORDEN JUDICIAL

Según la información disponible, Danna Yanina “N” acudió de manera voluntaria a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género para rendir su declaración ministerial relacionada con la investigación.

Una vez en el inmueble, le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión previamente librada por un juez de control, informó Milenio. Por su parte, Posta MX señaló que la detención fue realizada por elementos de la Policía Investigadora en el municipio de Tampico, quienes posteriormente la trasladaron a la sede de la Fiscalía en Ciudad Madero.

VIDEO MUESTRA EL TRASLADO DE LA JOVEN A LA FISCALÍA

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que la joven ingresó a las instalaciones ministeriales. En las imágenes aparece con el rostro cubierto, la cabeza agachada y vestida con pantalón deportivo azul marino, blusa del mismo color y tenis negros.

Durante su ingreso era escoltada por una agente femenina que la sujetaba del brazo y por dos elementos masculinos de la corporación.

Al llegar al inmueble fue canalizada al área médica para la certificación de su estado de salud. En el exterior permanecieron su padre y su abogado defensor, quien únicamente confirmó que la detención estaba relacionada con la investigación por la muerte de la adolescente.

FISCALÍA NO HA INFORMADO LOS DELITOS QUE SE LE IMPUTAN

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha emitido un comunicado oficial en el que informe los delitos por los que fue detenida Danna Yanina “N” ni ha detallado cuál habría sido su presunta participación en los hechos.

De manera extraoficial, Milenio informó que la joven se desempeñaba como auxiliar de Estrella Mora, identificada públicamente como “Estrellita”, coordinadora del área femenil de la academia y quien mantuvo comunicación con Alejandra Quintos, madre de Dafne, durante los cuatro días que la menor permaneció en el campamento.

Asimismo, Posta MX indicó que Danna Yanina cursó la preparatoria en la Academia Militarizada de Marina Doenitz y recientemente había concluido el bachillerato.