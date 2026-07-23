Muere la influencer Adriana García; se habría sometido a cirugía estética en Culiacán

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    Muere la influencer Adriana García; se habría sometido a cirugía estética en Culiacán
    El pasado martes 21 de julio se reportó el fallecimiento de la creadora de contenido Adriana García, en Culiacán, Sinaloa. INSTAGRAM

El pasado martes 21 de julio se reportó el fallecimiento de la creadora de contenido Adriana García, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, la joven habría perdido la vida debido a complicaciones médicas por una presunta intervención quirúrgica estética en una clínica privada.

No obstante, hasta el momento autoridades oficiales no han confirmado la causa de su muerte. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la tienda mexicana Drop Shop, marca para la que colaboraba como modelo.

“Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”, escribieron en redes.

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ADRIANA GARCÍA, ¿QUIÉN ERA LA INFLUENCER?

Originaria de Culiacán, Sinaloa, Adriana García de 30 años era una creadora de contenido conocida entre el público sinaloense. En redes se dedicaba a compartir contenido enfocado en estilo de vida, viajes y consejos de belleza.

En Instagram reunía más de 47 mil seguidores, mientras que en TikTok superaba los 45 mil. Adriana dejo a su pequeña hija de seis años, Gabriela, a quien disfrutaba presumir en sus redes sociales, tiernas sesiones fotográficas.

Adriana colaboraba para la tienda digital Drop Shop, que se especializa en la venta de gorras, ropa, relojes y accesorios de lujo. La joven participaba en el impulso y alcance de la tienda, grabando videos promocionales y generando publicidad. La marca cuenta con sucursales en Durango, Hermosillo, Culiacán, Monterrey y Ciudad de México, en la colonia Roma.

En redes sociales, colegas y amigos de Adriana se despidieron. “Te amamos Adri, siempre en nuestros corazones”, “Que triste noticia, en paz descanse Adriana“, “Vaya que como duelen estas noticias y más cuando se ganan el cariño y admiración por medio de una pantalla“, escribieron.

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De acuerdo con medios locales la influencer habría perdido la vida luego de someterse a una cirugía estética en Culiacán. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que la causa del deceso permanece sin una versión oficial.

LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ADRIANA GARCÍA

La última actividad de Adriana en Instagram, red social donde acumula más de 40 mil seguidores, fue una publicación realizada el pasado 1 de julio.

Se trató de un carrusel de fotografías de un viaje a Los Cabos, acompañado por un breve mensaje que decía: “Fotitos que no subí Los Cabos 25”.

En ese momento, la publicación recibió comentarios relacionados con el viaje, así como varios elogios. Sin embargo, después de que se confirmara su fallecimiento, los mensajes cambiaron por completo, ya que seguidores, amigos y usuarios expresaron sus condolencias.

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Los comentarios que más resaltaron fueron: “Pobre de su hija. Mucha fuerza para la familia”, mientras que otros expresaron: “Impactado. Descansa en paz y mucha fuerza para su familia y su hija” y “¿Cómo que mi güera favorita ya no está?”.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, dio a conocer que la dependencia no contaba con información oficial sobre la situación. No obstante, se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho. Por su parte, la familia no ha emitido ninguna declaración oficial.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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