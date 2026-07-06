Rusia es acusada de arrojar cadáveres de ganado infectados con ántrax en Ucrania

Las autoridades rusas de ocupación están depositando los cadáveres contaminados en lugares de entierro en la región ucraniana de Jersón, con hasta 50 ubicaciones reportadas, incluidas 10 que se consideran “particularmente peligrosas” para la población local, según informó la Inteligencia de Defensa de Ucrania (DIU).

Rusia está presuntamente sembrando en Ucrania ganado infectado con ántrax, arrojando cadáveres de vacas a menos de una milla de zonas residenciales, en lo que las autoridades ucranianas han descrito como “terrorismo biológico”.

“La creación deliberada o negligente de las condiciones para un brote de ántrax es otro crimen cometido por el Estado agresor de Rusia y constituye un acto de terrorismo biológico contra los civiles que viven en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania”, dijo la agencia en un comunicado.

Según informaron funcionarios ucranianos, en los centros de la región sureste, incluidas las zonas cercanas a las ciudades de Askania-Nova, Skadovsk y el puerto de Zaliznyi, el ganado infectado está siendo enterrado en lugar de incinerado adecuadamente.

Algunos se encuentran a menos de un kilómetro (0,6 millas) de zonas residenciales.

Las fuerzas rusas de ocupación no han instalado vallas de protección ni han adoptado otras medidas de bioseguridad para garantizar que no se propague el ántrax, una grave enfermedad bacteriana que puede ser mortal para los seres humanos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las esporas tóxicas del ántrax pueden sobrevivir en el suelo durante décadas. Inhalar ántrax es casi siempre mortal.

La Unidad de Inteligencia de Defensa (UID) afirmó que no podía descartar la posibilidad de que Rusia hubiera creado estos emplazamientos peligrosos “para escenificar una operación de falsa bandera”.

«Además de un posible ataque cinético contra lugares que contengan cementerios de animales contaminados con ántrax, este escenario también podría implicar una campaña de información y propaganda destinada a acusar a Ucrania de desarrollar o utilizar las llamadas armas “biológicas”», declaró la DIU.

Estas alarmantes acusaciones surgen en un momento en que Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania, con nuevos ataques con drones y misiles dirigidos contra la capital, Kiev.

Según informaron las autoridades , al menos una docena de personas murieron en la ciudad durante la noche del lunes.

“Se trata de edificios residenciales. Lugares donde la gente dormía y vivía su vida cotidiana”, declaró Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, en una publicación en Telegram.

La semana pasada, un ataque conjunto ruso causó la muerte de al menos 31 personas en Kiev.

Zelensky reiteró su llamamiento a los socios occidentales para que refuercen las defensas aéreas de Ucrania, en particular mediante el suministro de más misiles Patriot, afirmando que no reponerlos solo envalentona a Rusia para prolongar su guerra de cuatro años.