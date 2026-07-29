Fiscalía CDMX confirma que estudiante presentó denuncia contra Alberto Jasso, maestro del IEMS

La denuncia por abuso sexual levantada por una adolescente ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México en contra del profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Alberto ‘N’, fue confirmada por la titular de la dependencia capitalina, Bertha Alcalde Luján. “Efectivamente, la Ciudad de México recibió una denuncia de abuso sexual por un adolescente, donde se identifica a esta persona (Alberto Israel Jasso Cruz) como probable responsable”, dijo la fiscal de la CDMX.

INVESTIGACIÓN SIGUE EN CURSO Sin embargo, explicó Alcalde Luján que se va a sobreseer o se cesará de ser cumplida, debido a que el señalado se quitó la vida el pasado 21 de julio, por lo que todavía no se puede determinar si es culpable o no. “Es una investigación que está en curso, se tiene todavía que avanzar, no podemos nosotros decir si hay o no responsabilidad por parte del profesor, fue un caso que no se llegó a judicializar, en el caso de que haya un probable responsable, que desafortunadamente pierde la vida, estos casos de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales se tiene que sobreseer, eso es lo que pasa formalmente en este caso”, dijo.

También aclaró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realiza una indagatoria sobre la muerte del profesor, esto debido a que el cuerpo fue hallado en su domicilio dentro de esta jurisdicción.

Sin embargo, informó que se seguirá en contacto con las víctimas para continuar las investigaciones sobre el caso. “Pero se va a seguir en contacto con las víctimas de tal forma que podamos identificar si todavía hay hechos que investigar”, afirmó Alcalde Luján.

CASO ALBERTO JASSO El pasado 21 de julio, el docente del IEMS, Alberto Jasso, se quitó la vida luego de que una de sus alumnas lo denunciara una semana antes por presunto abuso sexual al hacerle tocamientos indebidos en seis ocasiones durante un mismo día, lo que provocó una crisis de ansiedad a la estudiante. Su muerte ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la presunción de inocencia, los protocolos institucionales y el acompañamiento que reciben tanto las personas denunciantes como los acusados durante una investigación. Jasso Cruz dejó grabado un video de 3 minutos con 37 segundos y publicó una carta en la que explicó que enfrentaba una denuncia por presunto abuso sexual, de la cual afirmó que era falsa, sin presentar número de expediente o alguna citación. (Con información de El Universal)