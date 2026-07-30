La increíble historia de Stephen ’Kiki’ Ramos... sobrevivió al terremoto de Haití siendo un bebé y ahora debuta con Argentina Sub-17

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    La increíble historia de Stephen ’Kiki’ Ramos... sobrevivió al terremoto de Haití siendo un bebé y ahora debuta con Argentina Sub-17
    El delantero Stephen “Kiki” Ramos, nacido en Haití y adoptado por una familia argentina tras sobrevivir al terremoto de 2010, debutó con la Selección Argentina Sub-17 rumbo al Mundial de Qatar 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

La historia de Stephen “Kiki” Ramos va mucho más allá del futbol. Nació en Haití, sobrevivió al devastador terremoto de 2010 cuando apenas era un bebé y, años después, fue adoptado por una familia argentina

El futbol suele regalar historias de superación, pero pocas tienen el recorrido de Stephen “Kiki” Ramos. El joven delantero, que actualmente forma parte de las fuerzas básicas de Vélez Sarsfield, debutó con la Selección Argentina Sub-17 durante un partido amistoso frente a Ecuador, en la preparación rumbo al Mundial de la categoría que se disputará en Qatar.

El encuentro terminó con triunfo argentino por 2-1, gracias a las anotaciones de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, mientras que Mateo Villanueva descontó para el conjunto ecuatoriano. Sin embargo, una de las noticias más relevantes fue el estreno internacional de Ramos, quien dio un paso importante en su camino hacia la Copa del Mundo juvenil.

Su convocatoria también marcó un hecho histórico para el futbol argentino, ya que se convirtió en el primer jugador nacido en Haití en ser llamado para representar a una selección de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en cualquiera de sus categorías.

https://vanguardia.com.mx/deportes/fifa-abre-expediente-contra-jugadores-de-argentina-por-violencia-en-la-final-del-mundial-ademas-de-mensajes-politicos-GE22510161

DE HAITÍ A ARGENTINA: UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA

Stephen Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, la capital haitiana. Apenas tenía unos meses de vida cuando el devastador terremoto que sacudió al país en enero de 2010 cambió el destino de millones de personas.

Tiempo después fue adoptado por una familia argentina cuando tenía apenas ocho meses de edad. Desde entonces creció en Argentina, donde comenzó a construir una nueva vida que, con el paso de los años, terminó ligada al futbol.

Su primer acercamiento con este deporte llegó cuando tenía seis años. Un vecino, aficionado de Vélez Sarsfield, lo llevó a entrenar al club de Liniers. Desde ese momento inició un recorrido por todas las categorías juveniles hasta consolidarse como uno de los atacantes con mayor proyección de la institución.

SU CRECIMIENTO EN VÉLEZ Y EL LLAMADO A LA SELECCIÓN

Actualmente, “Kiki” Ramos integra la Sexta División de Vélez bajo la dirección de Héctor Manfredi, donde atraviesa una temporada destacada con 12 goles en el torneo de divisiones inferiores de la AFA.

Uno de sus partidos más recordados ocurrió el 2 de junio, cuando marcó cuatro goles frente a Atlético Rafaela. Días antes de recibir el llamado de la selección volvió a destacar al anotar en la victoria 2-1 sobre Boca Juniors, actuaciones que terminaron por convencer al cuerpo técnico encabezado por Diego Placente.

Su crecimiento no ha sido lineal. En 2025 sufrió varias lesiones que frenaron su desarrollo deportivo, pero durante 2026 recuperó su mejor nivel y volvió a convertirse en uno de los delanteros más prometedores de las fuerzas básicas del club. Incluso, desde categorías menores su estilo de juego despertó comparaciones con el brasileño Vinícius Jr. gracias a su velocidad y potencia física.

EL SUEÑO MUNDIALISTA YA ESTÁ EN MARCHA

El debut de Stephen Ramos se dio durante un microciclo de preparación realizado en Ezeiza, donde Argentina enfrentó a Ecuador como parte de los trabajos previos al Mundial Sub-17 de Qatar, torneo que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

La selección dirigida por Diego Placente integrará el Grupo C, donde debutará frente a Australia el 19 de noviembre. Posteriormente enfrentará a Mozambique el 22 de noviembre y cerrará la fase de grupos ante Dinamarca el 25 de noviembre.

Argentina llegará con el objetivo de conquistar un título que históricamente le ha sido esquivo en la categoría Sub-17. Aunque ha conseguido destacadas actuaciones internacionales, incluyendo terceros lugares en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, nunca ha logrado proclamarse campeón del mundo en este torneo.

Para Stephen “Kiki” Ramos, la convocatoria representa mucho más que un debut internacional. Es el resultado de un camino marcado por la resiliencia, el esfuerzo y una historia personal que comenzó entre la tragedia y hoy continúa sobre una cancha de futbol con la camiseta albiceleste.

https://vanguardia.com.mx/deportes/hay-tiro-la-ifab-admite-error-en-la-expulsion-de-breel-embolo-en-el-mundial-2026-fifa-defiende-la-actuacion-del-var-HM22486643

DATOS CURIOSOS

· Stephen “Kiki” Ramos nació en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de abril de 2009.

· Es el primer futbolista nacido en Haití que recibe una convocatoria para representar a una selección de la AFA.

· Fue adoptado por una familia argentina cuando tenía apenas ocho meses de edad.

· En la temporada 2026 suma 12 goles con la Sexta División de Vélez Sarsfield.

· Argentina nunca ha ganado un Mundial Sub-17; sus mejores actuaciones fueron los terceros lugares obtenidos en 1991, 1995 y 2003.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Argentina

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Carga perpetua

Carga perpetua
NosotrAs: Cuando participar en la política comunitaria también es resistir

NosotrAs: Cuando participar en la política comunitaria también es resistir
El fallo no significa que la imputación contra el agente aduanal sea anulada por falta de elementos, sino más bien que la FGR ahora deberá emplear otros métodos para ejercer la acción penal

Cancelan orden de aprehensión contra agente aduanal por el caso más grande de huachicol fiscal registrado
La denuncia por abuso sexual levantada por una adolescente ante la Fiscalía Ciudad de México en contra del profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Alberto ‘N’, fue confirmada por la titular.

Fiscalía CDMX confirma que estudiante presentó denuncia contra Alberto Jasso, maestro del IEMS
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La SEP presentó hace unas semanas el calendario escolar 2026-2027, documento que marca el desarrollo del próximo ciclo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Calendario SEP 2026-2027: ¿Cuándo es el primer día de clases oficial y el primer puente?
La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 ya comenzó a generar estrategias, alianzas y sorpresas.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados de la primera semana?
Los conflictos callejeros han aumentado sobre todo con desconocidos, de acuerdo a esta encuesta del Inegi.

Saltillo: Crece intolerancia en las calles; aumenta porcentaje de población que pelea con desconocidos