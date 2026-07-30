La increíble historia de Stephen ’Kiki’ Ramos... sobrevivió al terremoto de Haití siendo un bebé y ahora debuta con Argentina Sub-17

El encuentro terminó con triunfo argentino por 2-1 , gracias a las anotaciones de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas , mientras que Mateo Villanueva descontó para el conjunto ecuatoriano. Sin embargo, una de las noticias más relevantes fue el estreno internacional de Ramos, quien dio un paso importante en su camino hacia la Copa del Mundo juvenil.

El futbol suele regalar historias de superación, pero pocas tienen el recorrido de Stephen “Kiki” Ramos . El joven delantero, que actualmente forma parte de las fuerzas básicas de Vélez Sarsfield , debutó con la Selección Argentina Sub-17 durante un partido amistoso frente a Ecuador, en la preparación rumbo al Mundial de la categoría que se disputará en Qatar .

Su convocatoria también marcó un hecho histórico para el futbol argentino, ya que se convirtió en el primer jugador nacido en Haití en ser llamado para representar a una selección de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en cualquiera de sus categorías.

DE HAITÍ A ARGENTINA: UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA

Stephen Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, la capital haitiana. Apenas tenía unos meses de vida cuando el devastador terremoto que sacudió al país en enero de 2010 cambió el destino de millones de personas.

Tiempo después fue adoptado por una familia argentina cuando tenía apenas ocho meses de edad. Desde entonces creció en Argentina, donde comenzó a construir una nueva vida que, con el paso de los años, terminó ligada al futbol.

Su primer acercamiento con este deporte llegó cuando tenía seis años. Un vecino, aficionado de Vélez Sarsfield, lo llevó a entrenar al club de Liniers. Desde ese momento inició un recorrido por todas las categorías juveniles hasta consolidarse como uno de los atacantes con mayor proyección de la institución.

SU CRECIMIENTO EN VÉLEZ Y EL LLAMADO A LA SELECCIÓN

Actualmente, “Kiki” Ramos integra la Sexta División de Vélez bajo la dirección de Héctor Manfredi, donde atraviesa una temporada destacada con 12 goles en el torneo de divisiones inferiores de la AFA.

Uno de sus partidos más recordados ocurrió el 2 de junio, cuando marcó cuatro goles frente a Atlético Rafaela. Días antes de recibir el llamado de la selección volvió a destacar al anotar en la victoria 2-1 sobre Boca Juniors, actuaciones que terminaron por convencer al cuerpo técnico encabezado por Diego Placente.

Su crecimiento no ha sido lineal. En 2025 sufrió varias lesiones que frenaron su desarrollo deportivo, pero durante 2026 recuperó su mejor nivel y volvió a convertirse en uno de los delanteros más prometedores de las fuerzas básicas del club. Incluso, desde categorías menores su estilo de juego despertó comparaciones con el brasileño Vinícius Jr. gracias a su velocidad y potencia física.

EL SUEÑO MUNDIALISTA YA ESTÁ EN MARCHA

El debut de Stephen Ramos se dio durante un microciclo de preparación realizado en Ezeiza, donde Argentina enfrentó a Ecuador como parte de los trabajos previos al Mundial Sub-17 de Qatar, torneo que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

La selección dirigida por Diego Placente integrará el Grupo C, donde debutará frente a Australia el 19 de noviembre. Posteriormente enfrentará a Mozambique el 22 de noviembre y cerrará la fase de grupos ante Dinamarca el 25 de noviembre.

Argentina llegará con el objetivo de conquistar un título que históricamente le ha sido esquivo en la categoría Sub-17. Aunque ha conseguido destacadas actuaciones internacionales, incluyendo terceros lugares en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, nunca ha logrado proclamarse campeón del mundo en este torneo.

Para Stephen “Kiki” Ramos, la convocatoria representa mucho más que un debut internacional. Es el resultado de un camino marcado por la resiliencia, el esfuerzo y una historia personal que comenzó entre la tragedia y hoy continúa sobre una cancha de futbol con la camiseta albiceleste.