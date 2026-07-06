Trump reaviva la polémica con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al insinuar que es una acosadora

El domingo, Trump publicó una imagen de Meloni mirándolo con una sonrisa beatífica bajo el título “Se necesita una orden de alejamiento”, recordando su sorprendente guerra de palabras que estalló el mes pasado tras la cumbre del G7 en Francia.

Donald Trump reanudó su disputa con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni , durante el fin de semana, recurriendo a un ataque basado en memes para insinuar que ella está obsesionada con él.

El presidente había menospreciado a Meloni en una entrevista con la emisora italiana La7, diciendo: “Probablemente esté contenta de que haya hablado con ella. Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. Ni siquiera yo habría accedido, pero me dio pena”.

Meloni respondió que estaba “horrorizada” por las palabras de Trump y afirmó que su relato era “inventado”. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, también canceló una visita prevista a Estados Unidos en respuesta.

“No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados; al fin y al cabo, no es la primera vez que sucede”, replicó Meloni en una publicación en redes sociales.

“Solo puedo decir que es una lástima que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos”.

Posteriormente, Trump explicó que su desacuerdo con Meloni se debía a que Italia había negado a los bombarderos estadounidenses la posibilidad de utilizar la base aeronaval de Sigonella, con sede en Sicilia, para operaciones de bombardeo en Irán.