La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados de la primera semana?

Como ocurre cada semana, La Jefa fue llamando a cada participante para emitir sus votos frente a la audiencia. Desde los primeros turnos comenzó a notarse una tendencia: varias de las mujeres dirigieron sus puntos hacia otras compañeras, una situación que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa.

La primera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó claro que la convivencia apenas comienza, pero las estrategias ya están en marcha. Durante la noche del miércoles 29 de julio, los habitantes ingresaron uno a uno al confesionario para repartir sus puntos y definir a los primeros famosos que quedaron en riesgo de abandonar el reality.

Entre los primeros votos destacó el de Cynthia Klitbo , quien otorgó dos puntos a Yanet García y uno a Ximena . Poco después, Yanet respondió con una estrategia similar al explicar: “Le voy a dar dos puntos a Arantza, porque nominó a Aldo y creo que es lo justo; un punto a Mariana porque todavía no he conectado con ella”.

Antes de ingresar, La Jefa le explicó la situación con una frase que generó reacciones entre el público: “Tú no vas a nominar socio, pero tenemos que hacer la finta”. Fede respondió entre risas: “Gracias por dejarme no nominar, era imposible”.

Uno de los momentos más comentados de la gala fue protagonizado por Fede , el habitante infiltrado de origen uruguayo. Aunque fue llamado al confesionario como el resto de sus compañeros, no tuvo permitido emitir votos.

QUIÉNES QUEDARON NOMINADOS EN LA PRIMERA SEMANA

La dinámica tomó un nuevo rumbo cuando Brianda hizo valer la ventaja obtenida tras conseguir la moneda del destino. Gracias a ese beneficio pudo duplicar sus puntos y decidió repartir cuatro votos para Mariana y dos para Gema, una decisión que terminó por definir la placa de nominados de la primera semana.

ASÍ SE REPARTIERON LOS VOTOS

Al finalizar la votación, Galilea Montijo se enlazó con la casa para revelar oficialmente a los habitantes que quedaron en riesgo de eliminación. La noticia sorprendió especialmente a Arantza y Yanet, quienes admitieron que no esperaban aparecer en la lista. Memo también mostró sorpresa al escuchar su nombre.

El reparto completo de puntos quedó de la siguiente manera:

· Aldo Rendón: dos puntos a Yanet y uno a Arantza Ruiz.

· Ernesto Laguardia: dos puntos a Yanet y uno a Arantza Ruiz.

· Karina Torres: dos puntos a Luis Chaparro y uno a Flor.

· Ximena: dos puntos a Moisés y un punto a Arantza.

· Luis: dos puntos a Yanet y un punto a Masad.

· Arantza: dos puntos a Mariana y un punto a Ximena.

· Mariana Ochoa: dos puntos a Yanet y un punto a Arantza.

· Yanet García: dos puntos a Arantza y un punto a Mariana Ochoa.

· Ese Pérez: dos puntos a Memo y un punto a Masad.

· Cynthia Klitbo: dos puntos a Yanet y un punto a Ximena.

· Fede: no pudo nominar por ser el habitante infiltrado.

· Gema: dos puntos a Ximena y un punto a Memo.

· Yahir: dos puntos a Brianda y un punto a Arantza.

· Flor Vigna: dos puntos a Mariana y un punto a Yanet.

· Moisés: dos puntos a Yanet y un punto a Ximena.

· Memo Schutz: dos puntos a Yanet y un punto a Ese.

· Brianda: cuatro puntos a Mariana y dos puntos a Gema.

LOS SIETE FAMOSOS QUE ESTÁN EN RIESGO

Después del conteo final, la placa quedó integrada por siete habitantes que buscarán permanecer en la competencia mediante el voto del público. El primer eliminado de la temporada será anunciado el próximo domingo 2 de agosto.

Los nominados de la semana son:

· Aldo Rendón (nominación directa).

· Yanet García (16 puntos).

· Mariana (9 puntos).

· Arantza (8 puntos).

· Ximena Herrera (5 puntos).

· Luis Chaparro (3 puntos).

· Memo Schutz (3 puntos).