Senado de EU rechaza resoluciones para frenar ventas de armas a Israel

Las dos resoluciones para bloquear las ventas de Estados Unidos de bulldozers y bombas a Israel fueron rechazadas por todos los republicanos y derrotadas por votaciones de 40-59 y 36-63. Pero Sanders ha forzado repetidamente votaciones sobre el tema para presionar a sus colegas —tanto demócratas como republicanos— a oponerse al régimen de Netanyahu.

Más de tres docenas de senadores demócratas respaldaron el miércoles una iniciativa del senador Bernie Sanders para bloquear la venta de armas a Israel, lo que indica un creciente descontento en el partido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y las guerras en Gaza e Irán.

Resoluciones similares impulsadas por Sanders en 2024 y 2025 también fueron rechazadas, pero el número de demócratas que votaron en favor de la resolución del senador independiente de Vermont se ha duplicado con creces en menos de dos años, en medio de las campañas militares israelíes en Gaza, Irán y Líbano.

“Está claro que los demócratas están empezando a escuchar al estadounidense promedio, que está harto y cansado de gastar miles de millones de dólares para apoyar las horribles guerras de Netanyahu cuando la gente en este país no puede pagar vivienda ni atención médica”, comentó Sanders después de la votación.

El senador demócrata Mark Kelly votó a favor de las dos resoluciones después de haberse opuesto a algunos de los intentos previos de Sanders. En un discurso antes de la votación, Kelly afirmó que “las decisiones temerarias que están tomando el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump” lo llevaron a esa determinación, la cual, según indicó, no tomó a la ligera.

“Bajo el gobierno del primer ministro Netanyahu, hemos visto una guerra ampliada en Líbano que está poniendo en riesgo a civiles libaneses inocentes, y una violencia continua contra los palestinos y la demolición de sus hogares en Cisjordania”, señaló Kelly. “Todo esto ha socavado el camino a seguir hacia la paz”.