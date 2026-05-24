Mujeres con Bienestar: ¿Dónde entregan la tarjeta y cómo activarla en 2026?

El programa social Mujeres con Bienestar en el Estado de México continúa consolidándose como uno de los pilares de apoyo económico más importantes de la región. Tras concluir el proceso de actualización y depuración de datos, la Secretaría de Bienestar del Edomex ha formalizado el inicio de la entrega de tarjetas para el grupo de edad de 18 a 59 años. Este plástico permitirá a miles de nuevas beneficiarias acceder de manera directa al subsidio de 2,500 pesos bimestrales durante este 2026.

¿Dónde se están entregando las tarjetas de Mujeres con Bienestar? La dispersión de los nuevos plásticos ya ha comenzado de forma paulatina en distintas regiones de la entidad. Las autoridades estatales y los servidores de la nación confirmaron que los primeros operativos de entrega presencial se están concentrando en los siguientes municipios: - Chimalhuacán - Xonacatlán - Cuautitlán - Los Reyes La Paz - Valle de Bravo (perteneciente a la región 33) - Ixtapaluca (donde recientemente concluyó una jornada exitosa) Es fundamental destacar que las mujeres que acudirán a recoger su medio de pago corresponden a los registros realizados originalmente durante los años 2023 y 2024, que se encontraban debidamente validadas en la lista de espera y que completaron su reciente actualización de datos. ¿Cómo sabrás que es tu turno? Las beneficiarias serán contactadas exclusivamente de manera directa. El personal de la Secretaría de Bienestar realizará llamadas telefónicas o enviará mensajes de texto al número de contacto que fue registrado en la solicitud inicial. Se recomienda no acudir a las sedes sin haber recibido esta confirmación previa.

Guía paso a paso: ¿Cómo activar la tarjeta en 2026? Una vez que tengas la tarjeta física en tus manos, el siguiente paso indispensable es habilitarla para poder recibir el depósito de 2,500 pesos. Para el año 2026, el procedimiento oficial se realiza de forma digital para agilizar los tiempos de respuesta. A continuación, te compartimos el método idóneo para hacerlo: 1. Descarga la aplicación: Busca e instala la app oficial Mujeres con Bienestar en tu teléfono móvil. Está disponible de forma gratuita tanto en Google Play para dispositivos Android como en la App Store para sistemas iOS. 2. Inicia sesión: Introduce la misma dirección de correo electrónico y la contraseña que generaste al momento de realizar tu solicitud en la plataforma web. 3. Recuperación de credenciales: En caso de que no recuerdes tu contraseña de acceso, utiliza la opción de restablecimiento dentro de la aplicación empleando los datos de tu Formato Único de Bienestar (FUB). 4. Ejecuta la activación: Al iniciar sesión exitosamente, sigue los pasos marcados en la pantalla que indican el alta de la tarjeta. Ingresa los dígitos de tu plástico de forma cuidadosa.

Garantía del apoyo y seguridad Con la activación correcta de este monedero electrónico, las nuevas derechohabientes aseguran la recepción de sus transferencias monetarias de forma estable por un periodo de al menos un año. Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse alerta frente a posibles intentos de fraude y a utilizar únicamente los canales, aplicaciones y portales oficiales para realizar cualquier trámite o consulta de saldo de su cuenta.

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