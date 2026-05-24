Cruz Azul remonta a Pumas en CU y conquista el Clausura 2026

Cruz Azul volvió a tocar la gloria en el futbol mexicano. La Máquina derrotó 2-1 a Pumas UNAM en la Final de Vuelta del Clausura 2026, disputada en el Estadio Olímpico Universitario, y se proclamó campeón de la Liga MX con una remontada en los minutos finales que silenció Ciudad Universitaria. El encuentro comenzó con intensidad desde ambos lados. Los cementeros tomaron la iniciativa y estuvieron cerca de abrir el marcador apenas en los primeros minutos, cuando un disparo de Agustín Palavecino obligó a una gran intervención de Keylor Navas, quien volvió a convertirse en figura bajo los tres postes para los universitarios.

Pumas respondió con peligro poco después. Rodrigo López sacó un potente disparo de media distancia que exigió una atajada de reflejos por parte de Kevin Mier, manteniendo el empate en una primera mitad marcada por el protagonismo de los arqueros.

El cuadro auriazul encontró recompensa pasada la media hora. Robert Morales desbordó dentro del área y, tras una serie de rebotes, el balón volvió a quedar en los pies del delantero paraguayo, quien no perdonó y mandó la pelota al fondo para poner el 1-0 y encender las gradas de CU. Antes del descanso, ambos equipos tuvieron oportunidades para mover nuevamente el marcador. Navas desvió un remate de cabeza de Carlos Rotondi, mientras que Mier evitó el segundo tanto universitario tras un disparo de Morales. Con la ventaja mínima, Pumas se fue al medio tiempo acariciando el campeonato. Para la segunda mitad, Cruz Azul salió decidido a cambiar el rumbo de la final. El equipo dirigido por Martín Anselmi adelantó líneas y comenzó a generar mayor presión sobre la defensa felina. Un centro de Carlos Rodríguez estuvo cerca de encontrar a Rotondi dentro del área, avisando lo que vendría más adelante. Pumas llegó a marcar el segundo tanto por conducto de Juninho, pero la anotación fue invalidada luego de una revisión que confirmó una mano previa del atacante brasileño. La jugada cambió el ánimo del partido. Al minuto 54, Cruz Azul encontró el empate tras una acción desafortunada para los locales. Rotondi mandó una diagonal al área y, en el intento por rechazar, el defensor Duarte terminó enviando el balón a su propia portería para el 1-1 global en el encuentro.

Con el impulso del empate, La Máquina tomó el control del partido. Piovi probó desde fuera del área con un disparo potente que obligó nuevamente a Keylor Navas a exigirse al máximo. Mientras tanto, Pumas comenzó a resentir el desgaste físico y perdió además a Adalberto Carrasquilla por lesión. El duelo se volvió cerrado en los últimos minutos. Los universitarios apostaron por resistir y buscar algún contragolpe, mientras Cruz Azul insistía con mayor claridad ofensiva. El dramatismo aumentó en el tiempo agregado, cuando Uriel Antuna fue expulsado tras una dura entrada sobre Jeremy Márquez. Inicialmente el árbitro Daniel Quintero había mostrado tarjeta amarilla, pero cambió su decisión tras revisar la jugada en el VAR. Pese a quedarse con un hombre menos, Cruz Azul encontró el gol definitivo en el 90+5. Carlos Rotondi apareció dentro del área y conectó un zurdazo de media vuelta que venció a Keylor Navas para sellar el 2-1 y desatar el festejo celeste. Con este resultado, Cruz Azul conquistó el título del Clausura 2026 y sumó la décima estrella de su historia, culminando una campaña en la que logró levantarse en el momento más importante del torneo.

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