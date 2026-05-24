Alejandro Marcovich está en coma y recibe mensajes de apoyo de Saúl Hernández

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    Alejandro Marcovich está en coma y recibe mensajes de apoyo de Saúl Hernández

Tras sufrir un derrame cerebral el músico ex-integrante de la banda Caifanes se encuentra en estado de coma

El guitarrista, cantante, compositor y productor argentino naturalizado mexicano Alejandro Marcovich, se encuentra hospitalizado y en coma tras haber sufrido un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales este viernes, luego de que se retomara un comunicado emitido por los familiares del exintegrante de Caifanes y de que la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) compartiera en X, antes Twitter, un mensaje de solidaridad y deseos de pronta recuperación por el estado del cantante.

Ante la delicada situación del músico, este sábado 23 Saúl Hernández se pronunció en el concierto que Caifanes ofreció en León, Guanajuato, para enviar sus mejores deseos a su excompañero de agrupación.

“Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, mandar un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich, tuvo una recaída y le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto, en nombre de Dios, le mandamos muchas oraciones y mucho amor”, dijo Hernández, quien conoce a Marcovich desde que estudiaban la preparatoria. El mensaje lo hizo a nombre de todos los integrantes de la banda.

Mientras tanto, la hija de Marcovich, Béla, agradeció las muestras de apoyo y afecto que los fans del guitarrista le han enviado. Aunque el estado del músico es reservado y su familia se mantiene hermética, su hija tiene la firme convicción que toda la solidaridad del público favorecerá a su padre.

“Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. (...) Estamos seguros que toda esta energía tan bonita, que le está llegando le dará fuerza para superar esta prueba tan difícil”.

Con información de El Universal

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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