Alejandro Marcovich está en coma y recibe mensajes de apoyo de Saúl Hernández

El guitarrista, cantante, compositor y productor argentino naturalizado mexicano Alejandro Marcovich, se encuentra hospitalizado y en coma tras haber sufrido un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales este viernes, luego de que se retomara un comunicado emitido por los familiares del exintegrante de Caifanes y de que la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) compartiera en X, antes Twitter, un mensaje de solidaridad y deseos de pronta recuperación por el estado del cantante.

Ante la delicada situación del músico, este sábado 23 Saúl Hernández se pronunció en el concierto que Caifanes ofreció en León, Guanajuato, para enviar sus mejores deseos a su excompañero de agrupación. “Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, mandar un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich, tuvo una recaída y le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto, en nombre de Dios, le mandamos muchas oraciones y mucho amor”, dijo Hernández, quien conoce a Marcovich desde que estudiaban la preparatoria. El mensaje lo hizo a nombre de todos los integrantes de la banda.

Mientras tanto, la hija de Marcovich, Béla, agradeció las muestras de apoyo y afecto que los fans del guitarrista le han enviado. Aunque el estado del músico es reservado y su familia se mantiene hermética, su hija tiene la firme convicción que toda la solidaridad del público favorecerá a su padre. “Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. (...) Estamos seguros que toda esta energía tan bonita, que le está llegando le dará fuerza para superar esta prueba tan difícil”. Con información de El Universal

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