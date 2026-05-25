Mundial FIFA 2026... Irán se concentrará en Tijuana ante restricciones de EU, autoriza Sheinbaum

La organización del Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa generando ajustes logísticos inéditos a poco más de un año del arranque del torneo, y uno de los casos que más llamó la atención involucra a la selección nacional de Irán.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México autorizó que el combinado iraní utilice la ciudad de Tijuana, Baja California, como sede de concentración durante la competencia internacional.

“Sí, efectivamente la selección iraní va a estar en Tijuana”, declaró la mandataria federal durante La Mañanera del Pueblo, donde explicó que la solicitud fue planteada por representantes vinculados con la organización del Mundial.

La situación ocurre debido a que autoridades estadounidenses no desean que la selección de Irán permanezca hospedada en territorio de Estados Unidos, aun cuando los encuentros de la primera fase se disputarían en ese país.

ESTADOS UNIDOS NO QUIERE QUE IRÁN PERNOCTE EN SU TERRITORIO

De acuerdo con las declaraciones de Sheinbaum, el gobierno estadounidense planteó restricciones para que el equipo iraní permanezca en territorio norteamericano durante el torneo.

“Estados Unidos no quiere que la selección se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron si podían pernoctar en México. Sí, sin problema, no tenemos ningún problema”, expresó la presidenta.

La decisión abrió un nuevo capítulo en torno a la compleja relación diplomática entre Washington y Teherán, marcada desde hace décadas por tensiones políticas, sanciones económicas y diferencias internacionales.

Aunque no se detallaron públicamente los motivos específicos de la restricción, la medida obligó a la FIFA y a las autoridades organizadoras a buscar una alternativa logística cercana a las sedes estadounidenses.

Tijuana apareció como la opción más viable debido a su cercanía fronteriza y conectividad aérea con diversas ciudades de Estados Unidos.

FIFA Y EL GOBIERNO MEXICANO YA REVISAN LA LOGÍSTICA

La presidenta explicó que actualmente existe coordinación entre distintas autoridades mexicanas y representantes de la FIFA para organizar la operación del equipo iraní durante el Mundial.

En las reuniones participan la responsable del Mundial por parte del gobierno mexicano, Gabriela Cuevas, así como la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

“Están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos”, comentó Sheinbaum.

Entre los temas que actualmente se encuentran bajo revisión destacan las rutas aéreas, los tiempos de traslado, los mecanismos migratorios y las condiciones de ingreso y salida entre México y Estados Unidos para jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo.

La mandataria señaló que la FIFA consultó formalmente al gobierno mexicano sobre la posibilidad de recibir a la selección iraní y confirmó que México aceptó sin objeciones.

TIJUANA PODRÍA TENER UN PAPEL CLAVE EN EL MUNDIAL

Aunque Tijuana no figura entre las sedes oficiales de partidos del Mundial 2026, la ciudad fronteriza podría asumir un rol estratégico como centro de concentración y logística internacional.

La ubicación geográfica convierte a la ciudad en un punto ideal para desplazamientos rápidos hacia California y otras regiones estadounidenses donde se jugarán partidos del torneo.

El caso también evidencia los desafíos diplomáticos y organizativos que enfrenta un Mundial compartido entre tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Además del aspecto deportivo, el movimiento podría representar un impacto económico y turístico importante para Tijuana, debido a la presencia de jugadores, personal internacional y medios de comunicación.

EL MUNDIAL 2026 SERÁ EL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

La edición 2026 de la Copa Mundial marcará un precedente histórico al convertirse en el torneo más grande realizado hasta ahora por la FIFA.

Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, aumentando considerablemente el número de partidos, sedes y operaciones logísticas necesarias.

México también hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, luego de organizar los torneos de 1970 y 1986.

Mientras tanto, situaciones como la de Irán reflejan cómo la política internacional y las relaciones diplomáticas también terminan influyendo en el desarrollo de competencias deportivas globales.

DATOS CURIOSOS

• Copa Mundial de la FIFA 2026 será el primer Mundial con 48 selecciones participantes.

• Tijuana no será sede oficial de partidos, pero podría convertirse en centro logístico internacional.

• México será el único país en organizar tres Copas del Mundo en la historia de la FIFA.

• La relación diplomática entre Estados Unidos e Irán permanece tensionada desde hace más de cuatro décadas.

• La FIFA trabaja junto con autoridades mexicanas para definir rutas aéreas y traslados del equipo iraní.