Siria después de Bashar al Asad: qué está ocurriendo y qué viene ahora

Por The New York Times

Mientras los rebeldes tratan de crear un gobierno de transición, facciones armadas y potencias externas luchan por el control de la escena política siria.

Mientras una alianza rebelde trata de crear un gobierno de transición en Siria, facciones armadas y potencias externas siguen luchando para llenar el vacío dejado por las fuerzas gubernamentales en retirada.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Trump a Time, que usará al Ejército para deportaciones masivas

Los combatientes kurdos del norte de Siria, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, dijeron a primera hora del miércoles que habían acordado un alto al fuego mediado por Estados Unidos en Manbij, ciudad en la que han estado luchando para defenderse de las fuerzas respaldadas por Turquía.

Y el ejército israelí ha lanzado cientos de ataques aéreos contra activos militares en toda Siria en los últimos días, afirmando que intentaba mantenerlos fuera del alcance de los extremistas islamistas.

A continuación, ofrecemos una guía para comprender la situación en Siria y lo que puede suceder próximamente.

¿Quién está al mando?

Hayat Tahrir al Sham, cuyo nombre significa Organización para la Liberación del Levante, fue el principal grupo rebelde que dirigió la última ofensiva lanzando un asalto sorpresa a finales de noviembre desde el noroeste de Siria, lo que provocó rápidamente la caída del presidente Bashar al Asad. Ahora dirige la transición hacia un nuevo gobierno sirio.

Mohammed al Bashir, dirigente rebelde afiliado a Hayat Tahrir al Sham, anunció el martes en un breve discurso en la televisión siria que asumía el cargo de primer ministro interino hasta el primero de marzo. Al Bashir había sido jefe de la administración en el territorio controlado por los rebeldes en el noroeste.

La alianza dijo que concedería una amnistía a los trabajadores y soldados de menor rango del gobierno, pero prometió perseguir y castigar a los altos cargos del régimen anterior implicados en torturas y otros abusos.

“No cejaremos en nuestro empeño de hacer rendir cuentas a los criminales, asesinos y oficiales de seguridad y militares implicados en la tortura del pueblo sirio”, dijo Ahmed al Shara, el dirigente que respalda la estrategia de los rebeldes, y que antes era conocido con el nombre de guerra de Abu Mohammad al Yolani.

El grupo es una antigua filial de Al Qaeda que rompió con el grupo más antiguo hace años y llegó a dominar Idlib, el último bastión de la oposición siria durante los 13 años de guerra civil.

Geir Pedersen, enviado especial de la ONU para Siria, dijo el martes que Hayat Tahrir al Sham y otros grupos armados que controlan la capital habían emitido “declaraciones tranquilizadoras” sobre la formación de un gobierno de “unidad e inclusivo”. Instó a los grupos armados sirios a proteger a los civiles y crear un gobierno que represente a las numerosas comunidades étnicas y religiosas del país.

Sin embargo, advirtió sobre los peligros de una reanudación de la violencia entre los distintos grupos que actúan en toda Siria y de los riesgos que plantean lo que calificó de operaciones militares “muy preocupantes” de Israel en el país.

¿Quién es Ahmed al Shara?

Al Shara, de Hayat Tahrir al Sham, renunció recientemente a su nombre de guerra, Abu Mohammad al Yolani, tras concluir la impactante ofensiva militar que derrocó al régimen de Al Asad.

Nació como Ahmed Hussein al Shara en Arabia Saudita, hijo de exiliados sirios, según informan los medios de comunicación árabes. A fines de la década de 1980, su familia regresó a Siria y, en 2003, se marchó al vecino Irak para unirse a Al Qaeda y luchar contra la ocupación estadounidense.

Pasó varios años en una prisión estadounidense en Irak, según informes de medios de comunicación árabes y funcionarios estadounidenses. Más tarde regresó a Siria al inicio de la guerra civil y formó el Frente al Nusra, que acabó convirtiéndose en Hayat Tahrir al Sham.

Desde que rompió sus vínculos con Al Qaeda, Al Shara y su grupo han intentado ganar legitimidad internacional dejando a un lado las ambiciones yihadistas globales y centrándose en la gobernanza organizada en Siria.

Han surgido dudas sobre qué tipo de gobierno apoyaría Al Shara y si los sirios lo aceptarían. En Idlib, Hayat Tahrir al Sham ha propugnado un gobierno guiado por una ideología islamista suní conservadora y, en ocasiones, de línea dura.

Desde que comenzó la ofensiva rebelde, Al Shara ha intentado tranquilizar a las comunidades minoritarias de otras sectas y religiones. Algunos analistas afirman que ahora se enfrenta a la prueba de su vida: tratar de unir a los sirios.

¿Qué está haciendo Israel en Siria?

Israel está desplegando intensos ataques aéreos contra objetivos militares controlados por el gobierno de Al Asad. Sus fuerzas terrestres han avanzado más allá de la zona desmilitarizada de la frontera entre Israel y Siria, su primera entrada abierta en territorio sirio en más de 50 años.

Israel dijo el martes que había destruido la armada siria en ataques aéreos nocturnos, mientras seguía bombardeando objetivos en Siria a pesar de las advertencias de que sus operaciones podrían desencadenar un nuevo conflicto y poner en peligro la transición del poder a un gobierno interino.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el ejército de su país había “destruido la armada de Siria durante la noche, y con gran éxito”. Fotos de la ciudad portuaria siria de Latakia mostraban los restos humeantes de barcos hundidos en su muelle.

Katz dijo que el ejército israelí “ha estado operando en Siria en los últimos días para golpear y destruir capacidades estratégicas que suponen una amenaza para Israel.” No explicó qué riesgo nuevo o inmediato representaba la armada siria para Israel, que tiene el ejército más poderoso de Oriente Medio.

El martes, un portavoz militar israelí desmintió las informaciones según las cuales el ejército estaba avanzando hacia Damasco. El portavoz, Avichay Adraee, dijo que el ejército se encontraba dentro de una zona entre Israel y Siria y en otros puntos “para proteger la frontera israelí”.

El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que a Israel “le gustaría entablar relaciones con el nuevo régimen de Siria”, pero también dijo que había aprobado el bombardeo de objetivos militares sirios “para que no caigan en manos de los yihadistas”.

¿Qué hace Turquía?

El martes se libraron encarnizados combates entre rebeldes apoyados por Turquía y fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos cerca de Kobani, ciudad del norte de Siria de importancia histórica y simbólica.

El martes se libraron encarnizados combates entre rebeldes apoyados por Turquía y fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos cerca de Kobani, ciudad del norte de Siria de importancia histórica y simbólica.

El martes, los combatientes apoyados por Turquía estaban “atacando violentamente” en los alrededores de Kobani, dijo Farhad Shami, portavoz de las fuerzas aliadas de Estados Unidos. Tanto él como un grupo independiente que monitorea la guerra dijeron que los aviones de combate turcos estaban ayudando a sus aliados sobre el terreno con ataques aéreos.

Turquía y Estados Unidos, aliados en la OTAN, celebraron la caída del gobierno de Al Asad durante el fin de semana. Pero uno de los principales objetivos estratégicos de Turquía en la región es debilitar a las fuerzas kurdas, lo que la enfrenta a Washington.

Las fuerzas respaldadas por Turquía tomaron la ciudad de Manbij el lunes, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo de observación con sede en Gran Bretaña, y avanzaron hacia el norte, hacia Kobani, a menos de 65 kilómetros de distancia.

El martes, las fuerzas kurdasanunciaron un alto al fuego con la mediación de Estados Unidos.

¿Qué está haciendo Estados Unidos?

El principal interés de Estados Unidos en Siria es la derrota del Estado Islámico (EI), organización que mantiene una presencia en el noreste y el centro del país. Unos 1000 soldados estadounidenses de Operaciones Especiales se encuentran en bases del este y noreste del país, a menudo trabajando en estrecha colaboración con las tropas kurdas sirias.

El domingo, el presidente Joe Biden autorizó ataques aéreos estadounidenses contra campamentos y operativos del Estado Islámico dentro de Siria. Un enjambre de aviones de combate B-52, F-15 y A-10 alcanzó más de 75 objetivos en el centro de Siria, según funcionarios estadounidenses.

Dijo que Estados Unidos apoyaría a la región “si llegara alguna amenaza desde Siria durante este periodo de transición”.

“Tenemos claro que el EI intentará aprovechar cualquier vacío para restablecer su capacidad, para crear un refugio seguro”, dijo Biden. “No permitiremos que eso ocurra”.

¿Cuáles son las facciones internas en Siria?

Además de Hayat Tahrir al-Sham, hay varios grupos armados importantes en Siria, y muchos otros más pequeños.

Fuerzas Democráticas Sirias

Las fuerzas de la minoría étnica kurda de Siria, que representa alrededor del 10 por ciento de la población, se convirtieron en el principal socio local de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico en Siria, bajo la bandera de las Fuerzas Democráticas Sirias.

Después de que el EI fue derrotado en gran medida en 2019, las fuerzas dirigidas por kurdos consolidaron el control sobre ciudades del noreste, ampliando una región autónoma que habían construido allí. Pero los combatientes kurdos aún tenían que enfrentarse a un enemigo de larga data, Turquía, que los considera vinculados a los insurgentes separatistas kurdos de Turquía.

Ejército Nacional Sirio

Este grupo paraguas, que incluye a decenas de organizaciones con distintas creencias, recibe financiación y armas de Turquía, que lleva mucho tiempo centrada en ampliar una zona a lo largo de su frontera con Siria para protegerse de las actividades de los militantes kurdos.

Turquía quiere crear una zona donde pueda reasentar a algunos de los tres millones de refugiados que han huido de Siria y viven dentro de sus fronteras. Pero ha tenido dificultades para unir a los grupos que componen el Ejército Nacional Sirio.

En gran medida, la organización está compuesta por grupos residuales de la guerra civil siria, incluidos muchos combatientes que Estados Unidos rechazó por considerarlos criminales y matones. Algunos recibieron entrenamiento de Estados Unidos al principio de la guerra, pero la mayoría fueron descartados por ser demasiado extremistas o criminales. La mayoría no tiene una ideología clara y había recurrido a Turquía para obtener una paga de unos 100 dólares al mes cuando se formó el grupo.

La milicia drusa

La minoría drusa de Siria se concentra en Sweida, una zona del suroeste. Esta semana, los combatientes drusos se unieron a la ofensiva para derrocar al régimen de Al Asad, lanzando una ofensiva en el suroeste y enfrentándose a las fuerzas gubernamentales, según informan los medios de comunicación.

Los combatientes drusos forman parte de un grupo recién formado de rebeldes sirios, que incluye combatientes de otras procedencias, que trabajan bajo el nombre de “Sala de Operaciones del Sur”.

Los drusos son un grupo religioso que practica una rama del islam, desarrollada en el siglo XI, que contiene elementos del cristianismo, el hinduismo, el gnosticismo y otras filosofías. Hay más de un millón de drusos en todo Oriente Medio, la mayoría en Siria y Líbano, y algunos también en Jordania e Israel.

Estado Islámico

En 2014, el Estado Islámico se apoderó de vastas extensiones de territorio en Siria e Irak estableciendo un brutal califato antes de ser derrotado por una coalición liderada por Estados Unidos. Ahora sus miembros se ocultan en gran medida.

Últimamente, ha habido indicios del resurgimiento del grupo en Siria en medio de una mayor inestabilidad en la región. El Pentágono advirtió en julio que los atentados del Estado Islámico en Siria e Irak iban camino de duplicarse en comparación con el año anterior. El grupo ha intentado en repetidas ocasiones liberar a sus miembros de las prisiones y ha mantenido un gobierno en la sombra en partes del noreste de Siria, dijo Estados Unidos.

El martes, las fuerzas del Estado Islámico mataron en la región de Homs, en el centro de Siria, a 54 personas que habían formado parte del ejército del gobierno sirio y huyeron durante el derrumbe del régimen de Al Asad, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

c. 2024 The New York Times Company