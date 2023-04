Smat Gun, pistola inteligente del mundo con desbloqueo de huellas dactilares y reconocimiento facial 3D

Según The Associated Press, uno de cada ocho estudiantes de secundaria y preparatoria en Colorado aseguró que pued e acceder a un arma de fuego cargada en 10 minutos .

Siendo así, que los ingenieros que crearon la Smart Gun priorizaron tanto la confiabilidad como la velocidad del arma.

“La pistola inteligente Biofire dispara como un arma, no hay demora. Si no fuera por el aspecto futurista, no sabría que no es solo una pistola mecánica normal”, describió a la Agencia AP Ian McCollum, un experto técnico en armas de fuego que está detrás de Forgotten Weapons, un canal de YouTube que cuenta con 25 millones de suscriptores. “Eso es muy atractivo para las personas interesadas en un arma de fuego de defensa doméstica, que es un segmento de mercado significativo. Salí de la oportunidad de disparar el arma yo mismo muy emocionado e impresionado por el sistema; hasta ahora, Biofire lo ha hecho bien”, concluyó.