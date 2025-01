Sobrevivientes de Auschwitz conmemoran 80 años de la liberación del campo

POLONIA- Entre los que viajaron al sitio se encuentra Tova Friedman, de 86 años, quien tenía 6 años cuando fue una de las 7,000 personas liberadas el 27 de enero de 1945. Ella cree que será la última reunión de sobrevivientes en Auschwitz y vino desde su hogar en Nueva Jersey para añadir su voz a las que advierten sobre el creciente odio y antisemitismo.

“El mundo se ha vuelto tóxico”, dijo a The Associated Press un día antes de las conmemoraciones en la cercana Cracovia. “Me doy cuenta de que estamos nuevamente en una crisis, que hay tanto odio alrededor, tanta desconfianza, que si no nos detenemos, puede empeorar cada vez más. Podría haber otra terrible destrucción”.

TE PUEDE INTERESAR: El gueto judío de Cracovia, la antesala del infierno del campo de concentración de Auschwitz

Las fuerzas alemanas nazis asesinaron a aproximadamente 1,1 millones de personas en el lugar en el sur de Polonia, que estaba bajo ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las víctimas fueron judíos asesinados a escala industrial en cámaras de gas, aunque los alemanes también asesinaron a muchos polacos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, personas homosexuales y otros que fueron objeto de eliminación según la ideología racial nazi.

Ancianos sobrevivientes del campo, algunos con bufandas de color azul y blanco que recuerdan sus uniformes de prisión, caminaron juntos hacia el Muro de la Muerte, donde fueron ejecutados los prisioneros, entre ellos muchos polacos que resistieron la ocupación de su país.