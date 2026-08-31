Sorprende a visitantes repentinas inundaciones en el Gran Cañón, que dejan 15 desaparecidos y decenas de evacuados

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    Sorprende a visitantes repentinas inundaciones en el Gran Cañón, que dejan 15 desaparecidos y decenas de evacuados
    Fotografía publicada por Grand Canyon National Park en su cuenta oficial de Facebook que muestra los daños tras las inundaciones repentinas en el Parque Nacional del Gran Cañón. EFE/Grand Canyon National Park

El acceso al río Colorado en la zona, así como varios puentes permanecerán cerrados hasta nuevo aviso

LOS ÁNGELES- Unas 15 personas, que se cree que están desaparecidas, son buscadas este domingo mientras decenas de turistas fueron evacuados del Parque Nacional del Gran Cañón, tras las inundaciones repentinas que afectaron a varias zonas del cañón en Arizona, informó el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. (NPS).

”El personal del Parque Nacional del Gran Cañón, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada”, señaló el NPS en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tormentas-y-posibles-tornados-azotan-el-noreste-de-eu-inundan-carreteras-y-danan-playas-AB22983773

Asimismo, solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre excursionistas que se encontraran en las zonas afectadas por las inundaciones repentinas que lo reporten a las autoridades del parque.

Hasta primera hora del domingo, al menos 62 personas habían sido evacuadas.

Las autoridades tenían previsto la evacuación de más personas de varios campamentos ante los pronósticos de más tormentas y lluvias intensas para EL domingo y la mañana del lunes.

Según la información más reciente, no se han registrado heridos, dijo el NPS en un comunicado.

”Las inundaciones causaron daños importantes en todo el cañón Bright Angel. Casi todas las pasarelas peatonales que cruzaban el arroyo Bright Angel quedaron destruidas, eliminando el acceso peatonal a través del arroyo”, señaló el NPS en un comunicado.

El acceso al río Colorado en la zona, así como varios puentes permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. No se dispuso de inmediato una fecha de reapertura, indicaron los funcionarios.

Las autoridades temen que la posibilidad de más tormentas eléctricas y fuertes lluvias para los siguientes días pueda provocar nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios rápidos en las condiciones de los senderos y del río.

El Parque Nacional del Gran Cañón ocupa el cuarto lugar entre los parques nacionales más visitados de los Estados Unidos, con 4m430,653 visitas recreativas en 2025.

Varias tormentas han afectado a EE.UU. el fin de semana. En San Antonio (Texas) más de 200 mil personas permanecen sin servicio eléctrico por las tormentas que afectaron la zona desde el viernes y se cree que dos personas fallecieron debido a las inundaciones en esa área.

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