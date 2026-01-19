SRE descarta mexicanos entre las víctimas del descarrilamiento de trenes en España
Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 39 personas, entre las que se encuentra el maquinista del Alvia, y el número de heridos supera los 150, muchos de ellos en estado crítico repartidos por hospitales de Córdoba y Sevilla
Tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el sur de España, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana desconoce, hasta este momento, la presencia de connacionales entre la lista de víctimas.
A través de un breve mensaje, la dependencia extendió sus condolencias al pueblo y Gobierno de España, “por la irreparable pérdida de vidas humanas tras el accidente de tren ocurrido en Adamuz, Córdoba, y desea pronta recuperación a las personas que resultaron heridas”.
“Desde que se conocieron los hechos, la Embajada de México en España ha estado pendiente del desarrollo de la situación y no reporta, hasta ahora, connacionales afectados”.
DESCARRILAMIENTO DE TRENES EN ESPAÑA
La tragedia ocurrida el 18 de enero de 2026, en las inmediaciones de la localidad cordobesa de Adamuz, se desencadenó cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, sufrió un descarrilamiento parcial.
Al salirse de los raíles, varios de sus vagones invadieron la vía adyacente en el preciso instante en que circulaba un tren Alvia de Renfe en sentido contrario, con destino a Huelva, produciéndose una colisión de extrema violencia que destrozó gran parte de los convoyes.
Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 39 personas, entre las que se encuentra el maquinista del Alvia, y el número de heridos supera los 150, muchos de ellos en estado crítico repartidos por hospitales de Córdoba y Sevilla. El Gobierno de España ha declarado tres días de luto oficial y el Rey ha cancelado su agenda en señal de respeto a las víctimas y sus familias, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el desescombro de la vía.