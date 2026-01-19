SRE descarta mexicanos entre las víctimas del descarrilamiento de trenes en España

Tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el sur de España, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana desconoce, hasta este momento, la presencia de connacionales entre la lista de víctimas.

A través de un breve mensaje, la dependencia extendió sus condolencias al pueblo y Gobierno de España, “por la irreparable pérdida de vidas humanas tras el accidente de tren ocurrido en Adamuz, Córdoba, y desea pronta recuperación a las personas que resultaron heridas”.

TE PUEDE INTERESAR: Cifra de muertos en choque de trenes en España sube a 39; autoridades temen que podría subir más

“Desde que se conocieron los hechos, la Embajada de México en España ha estado pendiente del desarrollo de la situación y no reporta, hasta ahora, connacionales afectados”.