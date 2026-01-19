Cifra de muertos en choque de trenes en España sube a 39; autoridades temen que podría subir más

ADAMUZ.-La policía española dijo el lunes que se habían confirmado al menos 39 muertes en una colisión de trenes de alta velocidad en el sur del España la noche anterior cuando la parte trasera de un tren se salió de las vías, causando que otro tren que pasaba a gran velocidad en dirección opuesta descarrilara.

El impacto sacó los primeros vagones del segundo tren de la vía, enviándolos por una pendiente de 4 metros (13 pies). Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, dijo el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno, describiendo los restos como un amasijo de hierros retorcidos con cuerpos que probablemente aún se encuentren dentro.

TE PUEDE INTERESAR: Trump advierte a Europa que ya no necesita ‘pensar únicamente en la paz’, en medio de la crisis de Groenlandia

Los esfuerzos para recuperar los cuerpos continuaron el lunes, y es probable que el número de muertos aumente. Las autoridades también se están enfocando en atender a cientos de familiares angustiados y han solicitado que proporcionen muestras de ADN para ayudar a identificar a las víctimas.

La colisión ocurrió el domingo a las 7:45 de la tarde cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías. Chocó contra un tren que venía de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.

La cabeza del segundo tren, que transportaba a casi 200 pasajeros, recibió el mayor impacto, dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente. El impacto sacó sus dos primeros vagones de la vía. Puente dijo que parecía que el mayor número de muertes ocurrió en esos vagones.

Las autoridades dijeron que todos los sobrevivientes habían sido rescatados en la madrugada

El accidente sacudió a una nación que lidera Europa en kilómetros de trenes de alta velocidad y se enorgullece de una red que se considera a la vanguardia del transporte ferroviario.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional por las víctimas del accidente.

“Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país”, escribió en X, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Visitó Adamuz una localidad cercana al lugar del accidente, donde muchos lugareños ayudaron a los servicios de emergencia a manejar la afluencia de pasajeros angustiados y heridos durante la noche.