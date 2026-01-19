Cifra de muertos en choque de trenes en España sube a 39; autoridades temen que podría subir más

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 enero 2026
    Cifra de muertos en choque de trenes en España sube a 39; autoridades temen que podría subir más
    En esta escena tomada de un video proporcionado por la Guardia Civil, rescatistas trabajan en el lugar de un choque de trenes en Adamuz, España, el lunes 19 de enero de 2026. AP.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional por las víctimas del accidente

ADAMUZ.-La policía española dijo el lunes que se habían confirmado al menos 39 muertes en una colisión de trenes de alta velocidad en el sur del España la noche anterior cuando la parte trasera de un tren se salió de las vías, causando que otro tren que pasaba a gran velocidad en dirección opuesta descarrilara.

El impacto sacó los primeros vagones del segundo tren de la vía, enviándolos por una pendiente de 4 metros (13 pies). Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, dijo el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno, describiendo los restos como un amasijo de hierros retorcidos con cuerpos que probablemente aún se encuentren dentro.

TE PUEDE INTERESAR: Trump advierte a Europa que ya no necesita ‘pensar únicamente en la paz’, en medio de la crisis de Groenlandia

Los esfuerzos para recuperar los cuerpos continuaron el lunes, y es probable que el número de muertos aumente. Las autoridades también se están enfocando en atender a cientos de familiares angustiados y han solicitado que proporcionen muestras de ADN para ayudar a identificar a las víctimas.

La colisión ocurrió el domingo a las 7:45 de la tarde cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías. Chocó contra un tren que venía de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.

La cabeza del segundo tren, que transportaba a casi 200 pasajeros, recibió el mayor impacto, dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente. El impacto sacó sus dos primeros vagones de la vía. Puente dijo que parecía que el mayor número de muertes ocurrió en esos vagones.

Las autoridades dijeron que todos los sobrevivientes habían sido rescatados en la madrugada

El accidente sacudió a una nación que lidera Europa en kilómetros de trenes de alta velocidad y se enorgullece de una red que se considera a la vanguardia del transporte ferroviario.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional por las víctimas del accidente.

“Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país”, escribió en X, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Visitó Adamuz una localidad cercana al lugar del accidente, donde muchos lugareños ayudaron a los servicios de emergencia a manejar la afluencia de pasajeros angustiados y heridos durante la noche.

Temas


Accidentes
Muertes
Trenes

Localizaciones


España

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
La doctrina Donroe

La doctrina Donroe
true

Historia de un valiente
Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

El trend 2016 surgió con el fin de reflexionar sobre quién éramos y qué hacíamos hace 10 años.

¿Qué es el trend 2016? Famosos, marcas y streaming se unen para recordar ese año
La Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina están siendo una ayuda esencial para millones de familias mexicanas.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en 2026?
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 28 de enero, según el calendario?
La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez durante La Mañanera del Pueblo, cerrando la conferencia con la emblemática canción El Rey.

Sheinbaum recuerda a José Alfredo Jiménez a 100 años de su natalicio con ‘El Rey’
Cuatro equipos, dos partidos y un objetivo común: llegar al Super Bowl del 8 de febrero

Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones