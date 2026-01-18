Reportan 21 muertos y casi 100 heridos por doble descarrilamiento de trenes en España

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 18 enero 2026
    Reportan 21 muertos y casi 100 heridos por doble descarrilamiento de trenes en España
    Dos trenes de alta velocidad se descarrilaron en el municipio de Adamuz, en la provincia española de Córdoba (Andalucía), lo que provocó la suspensión total de la circulación entre Madrid y esa comunidad autónoma. ESPECIAL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó en X que el Ejecutivo trabaja de forma coordinada con otras autoridades y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de ambos trenes

Dos trenes de alta velocidad se descarrilaron en el municipio de Adamuz, en la provincia española de Córdoba (Andalucía), lo que provocó la suspensión total de la circulación entre Madrid y esa comunidad autónoma, alrededor de las 19:45 horas del 18 de enero, de acuerdo con los informes de la Administración de Estructuras Ferroviarias (Adif).

Hasta el momento, el saldo preliminar es de al menos 21 personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridas, 25 de ellas en estado grave.

TE PUEDE INTERESAR: Sube a seis el número de muertos en un incendio en un centro comercial de Karachi, Pakistán

El siniestro ocurrió cuando un tren Iryo de larga distancia, que cubría la ruta Málaga–Puerta de Atocha, se salió de las vías al ingresar por los desvíos de la vía 1, volcándose dos de sus vagones e invadiendo la vía contigua. Posteriormente, un tren Alvia que realizaba el trayecto Puerta de Atocha–Huelva efectuó una frenada de emergencia y también descarriló, con varios vagones volcados tras el impacto.

USUARIOS COMPARTEN IMÁGENES DEL DOBLE DESCARRILAMIENTO

En redes sociales, algunos pasajeros difundieron imágenes y videos del interior de los vagones, donde se observan ventanas rotas y la falta de suministro eléctrico. Uno de ellos escribió en X: “Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico”.

La Guardia Civil confirmó inicialmente al menos diez muertes, aunque las cifras oficiales posteriores elevaron el número. Entre los testimonios se encuentra el del periodista de RTVE Salvador Jiménez, quien relató que el impacto se sintió “como un terremoto” dentro de los vagones. Hasta el momento no se ha determinado cuántas personas permanecen atrapadas en los coches volcados.

Fuentes de Renfe detallaron que, tras el primer descarrilamiento, el tren Alvia ocupó parcialmente la vía, lo que provocó el choque posterior. En ese contexto informaron: “Se están evacuando viajeros por ventana a las vías”. También indicaron: “El tripulante está atrapado en la cafetería, sin poder salir, se ha solicitado bomberos y sanitarios”.

TE PUEDE INTERESAR: Hija del expríncipe Andrés ha cortado contacto, tras polémica por caso Epstein: Daily Mail

ASÍ FUE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

La Junta de Andalucía activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1. En una primera intervención se movilizaron cinco vehículos de Bomberos con 15 efectivos, 11 unidades de la Policía Local con 28 agentes y material de apoyo, así como 12 integrantes de Protección Civil con tres todoterrenos, cinco grupos electrógenos y dos autobuses. También acudieron agentes de la Guardia Civil de Adamuz, Villafranca y Montoro.

Posteriormente se incorporó el Batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Morón de la Frontera, con equipo de rescate, atención sanitaria y avituallamiento.

El servicio de emergencias desplegó además varias UVI móviles, un vehículo de apoyo logístico y otros cuatro dispositivos de cuidados críticos, mientras que Cruz Roja activó recursos para la atención de los afectados.

GOBERNADOR PEDRO SÁNCHEZ REACCIONA A FATAL ACCIDENTE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó en X que el Ejecutivo trabaja de forma coordinada con otras autoridades y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de ambos trenes. Tanto él como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y otros dirigentes políticos expresaron sus condolencias.

“Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas”, escribió Pedro Sánchez en X.

TE PUEDE INTERESAR: Incendios forestales en Chile dejan al menos 15 muertos; presidente decreta la emergencia

Como consecuencia del siniestro, el mandatario suspendió su agenda prevista para este lunes, incluida la reunión que tenía programada con Feijóo, quien había solicitado previamente su aplazamiento.

(Con información de medios)

Temas


Accidentes
Descarrilamiento
Trenes

Localizaciones


España

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se tiene reporte de vuelos militares de Estados Unidos sobre México.

Sheinbaum niega reportes de vuelos militares de EU sobre México tras alerta de la FAA
Los casos de neumonía se han incrementado en Coahuila dejando atrás a enfermedades como el COVID-19 y la influenza.

Coahuila: Neumonía desplaza al COVID-19 y la influenza como la enfermedad respiratoria con más casos

true

El sentido de las palabras
Indiana y Miami se enfrentan en la Final del College Football Playoff 2026 en el Hard Rock Stadium, con el título nacional del fútbol americano colegial en juego.

Indiana vs Miami: la Final de la NCAAF define al campeón del College Football Playoff 2026
Las entrevistas serán el 22 de enero de 2026 a las 9:00 horas.

Coahuila: Avanzan 11 aspirantes a siguiente fase para el Consejo de Participación Ciudadana

¡Prepare su tarjeta! Si eres uno de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, necesitas saber que ya se dio a conocer cuál es la siguiente fecha de pago para este mes de enero.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 23 de enero, según el calendario?
La Sedena informó que en 2026 el Servicio Militar Nacional seguirá siendo obligatorio para jóvenes que alcancen la mayoría de edad, con registro en juntas municipales, alcaldías y consulados

Servicio Militar Nacional será obligatorio para jóvenes que cumplan 18 años en 2026: etapas, requisitos y calendario
Exigen que se reconozca el origen ciudadano de la llamada Reforma Vecinal.

Asociaciones de Saltillo piden que no se politice la Reforma Vecinal y se respete el trabajo ciudadano