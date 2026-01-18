Reportan 21 muertos y casi 100 heridos por doble descarrilamiento de trenes en España

Dos trenes de alta velocidad se descarrilaron en el municipio de Adamuz, en la provincia española de Córdoba (Andalucía), lo que provocó la suspensión total de la circulación entre Madrid y esa comunidad autónoma, alrededor de las 19:45 horas del 18 de enero, de acuerdo con los informes de la Administración de Estructuras Ferroviarias (Adif). Hasta el momento, el saldo preliminar es de al menos 21 personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridas, 25 de ellas en estado grave. TE PUEDE INTERESAR: Sube a seis el número de muertos en un incendio en un centro comercial de Karachi, Pakistán El siniestro ocurrió cuando un tren Iryo de larga distancia, que cubría la ruta Málaga–Puerta de Atocha, se salió de las vías al ingresar por los desvíos de la vía 1, volcándose dos de sus vagones e invadiendo la vía contigua. Posteriormente, un tren Alvia que realizaba el trayecto Puerta de Atocha–Huelva efectuó una frenada de emergencia y también descarriló, con varios vagones volcados tras el impacto.

USUARIOS COMPARTEN IMÁGENES DEL DOBLE DESCARRILAMIENTO En redes sociales, algunos pasajeros difundieron imágenes y videos del interior de los vagones, donde se observan ventanas rotas y la falta de suministro eléctrico. Uno de ellos escribió en X: “Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico”. La Guardia Civil confirmó inicialmente al menos diez muertes, aunque las cifras oficiales posteriores elevaron el número. Entre los testimonios se encuentra el del periodista de RTVE Salvador Jiménez, quien relató que el impacto se sintió “como un terremoto” dentro de los vagones. Hasta el momento no se ha determinado cuántas personas permanecen atrapadas en los coches volcados.

Fuentes de Renfe detallaron que, tras el primer descarrilamiento, el tren Alvia ocupó parcialmente la vía, lo que provocó el choque posterior. En ese contexto informaron: "Se están evacuando viajeros por ventana a las vías". También indicaron: "El tripulante está atrapado en la cafetería, sin poder salir, se ha solicitado bomberos y sanitarios". ASÍ FUE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS La Junta de Andalucía activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1. En una primera intervención se movilizaron cinco vehículos de Bomberos con 15 efectivos, 11 unidades de la Policía Local con 28 agentes y material de apoyo, así como 12 integrantes de Protección Civil con tres todoterrenos, cinco grupos electrógenos y dos autobuses. También acudieron agentes de la Guardia Civil de Adamuz, Villafranca y Montoro. Posteriormente se incorporó el Batallón de Intervención en Emergencias II de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Morón de la Frontera, con equipo de rescate, atención sanitaria y avituallamiento.