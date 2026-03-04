Sri Lanka recupera 87 cuerpos tras ataque a buque iraní por submarino de Estados Unidos
El hundimiento del IRIS Dena ilustra una operación militar estadounidense-israelí contra el ejército de Irán que se está extendiendo más allá de sus fronteras
GALLE — Luego de que un submarino de Estados Unidos hundiera un buque de guerra iraní frente a la costa de Sri Lanka, y la marina de esrilanquesa, un total de 87 cuerpos fueron recuperados y 32 personas rescatadas.
Fue hoy que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que un submarino estadounidense hundió un navío de guerra iraní mediante un ataque con torpedo en el océano Índico, en lo que describió como el primer hundimiento de un barco enemigo con este tipo de armamento desde la Segunda Guerra Mundial.
El IRIS Dena —uno de los buques de guerra más nuevos de Irán— es una fragata de la clase Moudge que patrulla en aguas profundas para la Marina iraní.