¿Te acuerdas de Elián González?, el niño centro de una disputa entre EU y Cuba, ahora es parlamentario

“ Tengo un compromiso, tengo una responsabilidad con este pueblo ”, respondió González durante una entrevista exclusiva con The Associated Press a la pregunta de por qué había aceptado la postulación de varias organizaciones sociales a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano .

“No haber tenido a mi mamá ha sido difícil, ha sido un lastre, pero no ha sido un obstáculo cuando he tenido un padre que ha sabido dar el frente (defenderme) y estar a mi lado”, dijo González al hacer un balance de aquellos sucesos. “Me siento un niño, un joven y un adulto dichoso”.

La entonces fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, dictaminó que el niño debía volver con su padre, pero ante la negativa de sus parientes a devolverlo el 22 de abril de 2000 fue recuperado por la fuerza para entregárselo a su progenitor, quien había viajado a recogerlo. El 28 de junio los González aterrizaron en el aeropuerto habanero José Martí.

“Creo que lo más importante es que he crecido como otros jóvenes. He crecido en Cuba”, dijo González.