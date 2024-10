Thelma Mothershed Wair, miembro de los 9 de Little Rock, fallece a los 83 años

ARKANSAS- Mothershed Wair murió el sábado en un hospital de Little Rock después de sufrir complicaciones por esclerosis múltiple, informó su hermana, Grace Davis, a The Associated Press.

Los estudiantes que participaron en la integración de la Escuela Secundaria Central fueron conocidos como los Nueve de Little Rock.

