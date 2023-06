Titanic, la fascinación por la tragedia que continúa provocando fascinación y teorías

Lo mismo ha sucedido con el documental “ Ghost of the Abyss ” (2003), disponible en Netflix y que, tras lo ocurrido con el submarino, se encuentra entre lo más visto de la plataforma 20 años después de su estreno.

Ahora, mientras “My Heart Will Go On”, la mítica canción a la que Celine Dion puso voz para la banda sonora de la película, se vuelve viral en Spotify, acumulando más de medio millón de reproducciones en un fin de semana; son muchas las reflexiones que se comparten ante lo acontecido. Pero lo que está claro es que, la fascinación por el Titanic, igual que el corazón en la melodía, continuará.