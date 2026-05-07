Tornados atraviesan Mississippi mientras fuertes tormentas dañan 500 viviendas

JACKSON.-Fuertes tormentas que incluyeron al menos tres tornados arrasaron varios condados de Mississippi, donde dañaron alrededor de 500 viviendas, arrancaron árboles y dejaron al menos 17 personas heridas, informaron las autoridades el jueves.

No hubo reportes inmediatos de muertes después de que las tormentas atravesaran el suroeste del estado la noche del miércoles, indicó Scott Simmons, portavoz de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias de Mississippi.

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Señaló que 12 de los heridos fueron trasladados desde el parque de casas rodantes Wash en la pequeña comunidad de Bogue Chitto, en el condado de Lincoln. Videos muestran casas móviles reducidas a montones de metal retorcido, tablas astilladas y otros escombros como refrigeradores abollados.

“Estaba viendo TikTok en mi cama y pensé que era un trueno. Fui a mi sala. Volví a mi habitación y la habitación ya no estaba”, contó al residente Max Mahaffey contó a WAPT-TV.

Indicó que no resultó herido, pero su abuela se lastimó un tobillo y algunos de sus vecinos sufrieron cortes y moretones.

Un remolque intacto yacía volcado sobre su techo cerca de la línea de árboles. Varios autos, algunos con las luces intermitentes de emergencia encendidas, parecían haber sido levantados por la tormenta.

“Sabemos que hubo al menos tres tornados”, declaró Daniel Lamb, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Jackson.

“La misma tormenta produjo al menos dos tornados desde Franklin, Lincoln hasta los condados de Lawrence, y luego hubo otro desde Lamar posiblemente hasta el condado de Forest”, añadió.

Dijo que pudo haber habido más. “Esos son sólo los que podemos confirmar por radar antes incluso de haber ido allá”.

“Recen por Mississippi”, publicó en internet el gobernador Tate Reeves, diciendo que la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias estaba coordinando las labores de respuesta.

El gobernador señaló que un grupo voluntario proporcionó un refugio para 50 personas, un generador de alta potencia y 10 palés de suministros al condado, que reportó al menos 200 viviendas dañadas.

El condado Lamar, al sureste, reportó alrededor de 275 viviendas dañadas, según la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias. Otras 10 a 12 viviendas resultaron dañadas en el condado de Lawrence.

El servicio meteorológico indicó que se esperaban más tormentas el jueves, con posibilidad de tornados en partes de Alabama, Georgia y Florida. También eran posibles tormentas fuertes en partes de las Carolinas y Texas.