EU investiga operaciones especulativas en petróleo antes de anuncios de Trump sobre Irán

WASHINGTON.-Estados Unidos está investigando al menos cuatro operaciones especulativas en mercados de futuros de petróleo por un valor superior a 2 mil 600 millones de dólares.

De acuerdo al Departamento de Justicia en estas transacciones, los operadores supuestamente apostaron por una caída en los precios de crudo, algo que sucedió después de mensajes de Trump y del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, sobre la evolución del conflicto iniciado por EU e Israel.

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Trascendió que el Departamento de Justicia estaría investigando las operaciones junto a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Se informó que se busca saber si estos operadores supuestamente se aprovecharon de información privilegiada que anticipaba caídas en el precio del crudo para posicionarse favorablemente en los mercados de futuros.

Según datos del London Stock Exchange Group, la primera de las cuatro operaciones examinadas ocurrió el 23 de marzo, unos 15 minutos antes de que Trump anunciara que posponía los ataques con los que había amenazado a la red energética iraní. En esa transacción, los operadores habrían ganado más de 500 millones de dólares.

La segunda, por un valor de 960 millones de dólares, tuvo lugar el 7 de abril, poco antes de que el mandatario estadounidense informara de un alto el fuego temporal, mientras que la tercera, que ascendió a 760 millones, sucedió el 17 de abril, 20 minutos antes de que Araqchí publicara en redes que el estrecho de Ormuz estaba abierto.

Asimismo la cuarta apuesta se registró el 21 de abril, 15 minutos antes de que Trump prorrogara indefinidamente la tregua con Teherán para facilitar las conversaciones de paz estancadas después de una primera ronda de diálogo sin resultados. Esta tuvo un valor de 430 millones de dólares.

Sin embargo, hasta el momento no se han revelado las identidades de los apostadores ni demuestran de momento que estos se hayan basado en información privilegiada.